Usuarios del transporte público en el municipio Santiago Mariño han expresado su rotundo rechazo al incremento del pasaje que ha sido anunciado recientemente por el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, quien informó que la tarifa mínima en el país quedó fijada en 10 bolívares a partir de este miércoles 13 de septiembre.

Los usuarios no aceptan el nuevo ajuste del pasaje urbano

Y es que según los usuarios, este aumento representa una carga económica muy pesada para sus bolsillos, ya que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir ese gasto adicional, por lo que han manifestado su preocupación ante la situación actual, debido a que muchos de ellos dependen del transporte para poder movilizarse a sus trabajos y a otras actividades diarias.

Aumento del pasaje

Además, consideran que el aumento del pasaje no se corresponde con la calidad del servicio que se ofrece, ya que muchos de los vehículos presentan deficiencias en su mantenimiento y no cumplen con las normas de seguridad necesarias.

Al respecto, Petra Linares expresó su descontento ante el incremento del pasaje, señalando que los prestadores de servicio no respetan si la persona posee carnet de discapacidad, obligándolos a pagar completo.

Petra Linares

“Deberían poner mano dura a eso. Así como imponen un aumento cada vez que les da la gana, también deberían imponer que se respete el carnet de discapacidad y de tercera edad. Ellos cobran el pasaje completo así muestres el carnet, y si no le pagas te bajan de la camioneta”, condenó.

Asimismo, recordó que los venezolanos no están en condiciones de pagar un nuevo ajuste en el costo del pasaje, pues el salario mínimo actual no da la base para solventar, viéndolo ahora como un “lujo”.

“Imagínate, yo agarro dos camionetas diarias, trabajando de lunes a viernes, lo que gano medio puedo comprar comida. Si antes se me hacía difícil conseguir pasaje, ahora con esto mucho más, tocará caminar”, afirmó.

La falta de efectivo

Por su parte, Sandy Colmenares dijo no estar de acuerdo con el aumento, pues la falta de efectivo y el bajo poder adquisitivo de las personas harán que muchas personas dejen de usar el servicio.

Sandy Colmenares

“Yo trabajo para la administración pública y al día gasto alrededor de 40 bolívares en puro pasaje, cobrando al menos 130 bolívares. Imagínate ahora con ese aumento, cómo hago, o me compro algo para comer o pago la camioneta, pero ambas cosas no podré hacer”, cuestionó.

No obstante, espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y busquen una solución efectiva para el sector transporte, ya que los más afectados son los ciudadanos de a pie, que sufren ante el mal servicio que prestan las unidades colectivas.

“Sabemos la situación, entendemos que ellos como prestadores de servicio necesitan, pero también tienen que pensar en nuestro bolsillo. Es el Gobierno quien tiene que buscar la solución, y un aumento no creo que sea la respuesta oportuna”, enfatizó.

Afectará a los usuarios

Por otro lado, Natalia Miraldini aseveró que este nuevo ajuste en el pasaje urbano hará que las personas se cohíban de usar el transporte público, lo que afectará gravemente a los mismos transportistas, quienes fueron los propulsores de tal iniciativa.

Natalia Miraldini

“Tocará caminar, realmente a mí se me hará difícil, mi trabajo queda lejos de mi casa, tengo que agarrar bus, y no es porque no los quiera pagar, es que no cuento con el monto necesario para hacerlo diariamente, es lamentable”, acotó.

Finalmente, espera que las autoridades tomen medidas eficientes para solventar la situación, a fin de que no se vea comprometido el bajo presupuesto con el que cuenta cada uno de los usuarios del transporte público en todo el país.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

