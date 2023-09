Hasta ahora, prácticamente todos los usuarios del transporte público en Aragua estuvieron cancelando la tarifa (corta) establecida desde el 7 de marzo de este año, es decir, Bs. 7. Todo hace pensar que los transportistas se colocaron los zapatos de los pasajeros y pese a las presiones naturales de los gremios, aguardarán por el ajuste oficial para comenzar a cobrar el nuevo pasaje.

Todavía ayer en Maracay se pagaba Bs. 7 por el pasaje

Entre pesares y quejas, transportistas y usuarios aguardan por la presentación pública de la Gaceta, para evitar que los laboratorios de los rumores cumplan con su cometido.

De acuerdo a los reportes, el Ejecutivo Nacional recibió la estructura de costos por parte de los transportistas como una forma de demostrar porqué es necesario el aumento del pasaje en estos momentos. Se hicieron los ajustes respectivos, de una manera de establecer nuevas tarifas que regirán el transporte público en este último trimestre del año.

Pasaje a 10Bs

Desde el lunes pasado sólo se hablaba de Bs. 10 el incremento y al parecer ese será el costo para rutas cortas. El tabulador debe precisar el precio de otras distancias y cruces de una jurisdicción a otra.

Benilde Castillo, usuaria

“Ahí viene el lobo”, dijo Antonio Pereira, recordando el cuento infantil “El Pastor Mentiroso”. “Ese animal llegó y lo hace vestido de aumento del pasaje”, recalcó, en instantes que abordaba una camioneta de la línea La Coromoto para trasladarse a su vivienda en Caña de Azúcar.

Trabajo en Turmero, detalló, y tengo que tener disponible como sesenta bolívares para ir y venir. “Válgame Dios. Y ahora cómo hace uno, que solamente ganó sueldo mínimo establecido desde hace unos años”, refutó.

Sergio Bolívar, trabajador informal en el centro de Maracay, también hizo referencia al respecto. “No es justo todavía, porque aún no han aumentado el sueldo. No puede ser posible que aumenten de 8 bolívares a 10, la semana trabajada prácticamente se me va pagando pasajes”, apuntó el muchacho, que gana el sustento vendiendo caramelos.

“Me pongo en el pellejo de los choferes, porque todo está caro aquí, la gasolina, el gasoil, pero deben tener prudencia, porque no todo el mundo tiene para cubrir ese aumento que a la pequeña es muy significativo”, acotó.

“Vendo caramelitos, me dedico a hacer el bien, la palabra dice que el que no trabaja, no come, pero así no puede ser. Espero se normalice la situación del pasaje, porque si no sería un golpe muy fuerte, muy fuerte”, indicó.

Rumores de aumento en las calles

La señora Benilde Castillo asegura que hace uso del transporte público por la necesidad de llegar hasta el centro para comprar alimentos. “No he escuchado mucho de ese incremento del pasaje, lo que escuché en la camioneta cuando venía para el centro”.

“No es justo ese aumento, todavía no, y lo mantengo, tomando en consideración los sueldos actuales de los trabajadores”, precisó.

Dijo que gobierno y transportistas deben esperar mejoras en los salarios para tomar dicha medida. “Vivo en Campo Alegre, por lo que no utilizo el transporte todos los días, pero las personas que trabajan todos los días, no les alcanzará el sueldo si eso ocurre”.

Los transportistas se quejan de los costos de los repuestos, pero ellos entienden a los pasajeros. Es necesario el equilibrio y como están las cosas, los de a pie son los más afectados- complementó la dama.

Julio Alvarado es otro joven que trabaja en el casco central maracayero. Para él, hay decisiones que golpean el bolsillo de aquella persona que madruga todos los días para ir a trabajar, “muchos somos humildes, que de broma nos alcanza para comer”.

“Esto es complicado, porque uno el venezolano no gana mucho, sólo para sobrevivir, porque mucha gente no tiene para los pasajes. Uno entiende que los camioneteros se matan todos los días trabajando, pero debemos tener igualdad de condiciones para incrementar las tarifas”, comentó.

Alvarado recomendó al Gobierno que considere un bono para los transportistas, primero como control, y segundo, como una forma de subsidiar a esa gente.

“Estamos luchando, porque todos los días trabajamos y tenemos que guardar para el pasajito. En mi caso, semanal, sólo de ida serían 70 bolívares, saquemos entonces las cuentas, cuánto me queda para comer”, enfatizó.

Jorge Lara, transportista

Sobre el seguro aumento del pasaje, Jorge Lara, conductor de la línea “Unión Bolívar”, puntualizó que todavía no se ha oficializado el incremento de las tarifas del transporte público. “Esperamos por la Gaceta que lo establece”, apuntó.

Estamos esperando, pero ya le estamos informando a las personas- detalló. “Cobramos los siete bolívares todavía, eso lo estamos respetando”.

Ajuste oficial

De ser justo o no el aumento de la tarifa, el conductor señaló que como está el tema del dólar, es necesario subir el pasaje. “Nosotros como choferes tenemos las mismas necesidades que el resto de la ciudadanía; siete días a la semana, con más de seis trabajando, es una prioridad tener una remuneración acorde a lo que estamos viviendo en Venezuela”, complementó.

Lara expuso que no son inventos todo lo relacionado con los informes que se levantan para llevar a cabo una medida de este tipo. “Mantener operativo un carro de estos tiene sus costos, y los dueños tienen que realizar todo el esfuerzo para que estas unidades estén en funcionamiento al servicio de las personas”, destacó el conductor.

Fueron muchas las impresiones recogidas en el centro de Maracay. Escepticismo, asombro y dudas, de estas últimas, la que cobró mayor fuerza, es que si es una realidad el aumento del pasaje en las próximas horas, entonces ¿cómo queda el incremento para el mes de diciembre? ¡Amanecerá y veremos! soltó a decir al respecto, el más conocido fiscal del transporte público, que diariamente está frente de un conocido centro comercial de la avenida Bolívar (también Av. Miranda), entre las calles Sánchez Carrero y Libertad.

