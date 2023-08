Diana Meza: Miss Aragua 2023 decidida a alcanzar la corona del Miss Turismo Venezuela

Diana Meza es la digna sucesora en una emblemática estirpe de mujeres icónicas en el mundo de los certámenes de belleza, la moda y el espectáculo venezolano. Su pausada y elegante personalidad contrasta de manera rutilante con su mirada felina y su lacia cabellera oscura, que parece rememorar la belleza autóctona que mujeres como Aura Ávila, Milka Chulina, Joshil Morales o la mismísima Ariagny Daboin han elevado al estatus de leyenda para la belleza aragüeña.

Diana Meza representa al estado Aragua en el Miss Turismo Venezuela 2023 Foto cortesía

La hermosa modelo, con 22 años, una contextura delgada de cintura marcada de tan solo 56kg y 1,70mts de estatura, es nacida en Los Teques, Estado Miranda, pero criada en Maracay, estado Aragua. Esta Escorpio de temperamento afable y dulce; y calmada expresión, es una amante empedernida del mundo animal, quien asegura que desea desarrollar una fundación de rescate y cuidado a animales sin hogar. “Mi infancia fue la más feliz del mundo gracias a mis abuelos, ellos siempre me inculcaron ayudar a las personas siempre que esté a mi alcance, y gracias a eso llevamos una tradición que el día del niño, el día de reyes y el día del espíritu de la navidad repartimos alegría a los niños de la comunidad.” Enfatiza Meza, quien cuenta en su haber con varios premios nacionales como modelo destacada en la región central del país.

Diana: Mi madre me llevó a mi primer concurso

Diana Meza, trigueña de grandes ojos castaños, que estudia 4to semestre de Publicidad y Mercadeo; asegura que su paso por el mundo de los concursos de belleza se dio casi por casualidad. “Mi interés en el mundo de los concursos y de la moda comenzó gracias a mi madre, ella me impulso para participar en mi primer concurso que fue Mini Reina de Ferias de San José (siendo algo totalmente fuera de lo que estaba acostumbrada, yo era nadadora), y gracias a esa motivación quise seguir aprendiendo y explorando más en este mundo.” Asegura la chica que ya ha sido Mini Reina de Ferias de San José 2015, Belleza Latina Venezuela Teen 2017, Miss Beauty Universe 2018, cuando obtuvo el título de Queen Beauty of the Universe; y candidata a Reina de Ferias de la Candelaria 2018; y candidata al Miss Beauty Model Venezuela 2019.

Trabajando con los Mejores



La hermosa figura y fantástico rostro de Diana Meza han sido la musa para algunos de los diseñadores y marcas mas destacadas del mundo de la moda y la belleza en Aragua y el resto del país y es que a propósito de su participación en el Miss Turismo Venezuela 2023, la trigueña ha engalanado su figura con el trabajo de nombres tan destacados como el del célebre estilista Esteban Ascanio, el laureado makeup artist Henry Perdomo, o firmas tan reconocidas como Féline Atellier, Jogah’s Clothing, Sindirella, Lionstore, Shampoo, Curvas Swimwear, Samuel Pantaleon, Fashion Sol, VIP, Adhara Bridal, Queen Sea y Julio Mora.

¿Por qué el Miss Turismo Venezuela?

“Para mi hay dos razones fundamentales para participar en el Miss Turismo Venezuela, la primera es que considero que es una de las grandes escuelas de modelos y reinas de belleza de este país, no en balde tantas participantes y ganadoras del certamen han tenido tan destacadas participaciones en otros certámenes nacionales e internacionales, o hecho fructíferas carreras en el mundo del modelaje profesional, la publicidad y los medios de comunicación.

Pero además porque nos permite desde el primer día ser multiplicadoras y disfusoras de mensajes de crecimiento, empoderamiento, concientizacion y cómo muestras del talento grandioso que en materia de estilismo, moda, maquillaje y orfebrería hay en todo el país. Este año durante todo el certamen hemos trabajado con los verdaderos líderes de la industria a nivel nacional y en el caso del Miss y Míster Turismo Aragua hemos logrado aglutinar a los más grandes talentos de la moda, la belleza y el espectáculo en el estado, eso es un verdadero privilegio.” Asegura la beldad aragüeña que espera llevar a casa la corona del máximo certamen de belleza y turismo en el país.

