Dalberth Peña busca alzarse con la bufanda del Míster Turismo Venezuela 2023

Dalberth Peña posee una personalidad calmada, controlada, con un tono de voz profundo, gutural, que parece hacer juego perfecto con su mirada intensa y sus maneras de caballero

Esa personalidad, casi enigmática, que ha desatado gran atención del público, es apenas un componente idóneo para un modelo cuyas dotes intelectuales y gusto por el arte y la calistenia, le ha labrado un inconfundible estilo en las pasarelas y cómo figura pública que ya es en su natal Aragua.

Pero Dalberth Peña tiene en estos momentos un gran reto ante sí, es el representante de un estado que ondea icónicos nombres como el del primer Míster Turismo Venezuela, Gustavo Granados, el Mister Venezuela Renato Barabino o el Mister Supranational 2017 Gabriel Correa; u está decidió a dejar en alto el estandarte del emblemático estado central del país.

Con una esculpida figura de 1,90mts de estatura y 78kg de peso, el joven de apenas 19 años es un digno representante para el estado y desde ya granjea no solo haber sido el 1er finalista del King Global Venezuela 2022, sino ya haber trabajado con nombres tan destacados para la moda en Aragua como la legendaria forma de sastrería Rasetta, la firma de trajes de baño Fashion Sol que en su época tuviese como imagen a figuras como Drive Garcés, las exitosisimas firmas de ropa deportiva Jogah’s Clothing y Lionstore; la controvertida firma de pret a porter VIP y los laureados fotógrafos Aborigo Estudio Creativo.

Peña: El Mister Turismo es una oportunidad para crecer

Nacido en Cagua, este joven sagitario reconoce que el trabajo físico le agrada casi tanto como la cocina. “Para mi el ejercicio físico es una forma de drenar estrés y relajarme. Es un momento para reafirmar el compromiso conmigo mismo, con mi salud y bienestar. Solo la cocina me genera más pasión, porque esa capacidad de mezclar elementos y crear magia para el paladar, es una experiencia única.” Destaca el también estudiante de 3er semestre de Programación Informática y 2do semestre de Comunicación Social.

Para Dalberth Peña su participación en el Míster Turismo Venezuela es una oportunidad única para crecer, aprender y desarrollarse en un mundo en el que ya ha empezado a acumular éxitos. “La primera vez que tuve contacto con el mundo de la moda y los concursos de belleza fue en mi agencia matriz People’s Model y al participar en el certamen que organizan, el King Global Venezuela. Eso me permitió explorar una nueva faceta en mi, y explotar ese gusto por el entrenamiento personal. Aprendí que la constancia y la disciplina son claves para alcanzar cualquier objetivo. Soy muy persistente, no me rindo con facilidad; y creo que eso será una herramienta excepcional para mi en esta gran oportunidad.” Aseguró el joven que se reconoce adicto a la lectura y el arte en todas sus expresiones.

Armado de Moda



Para su participación en el certamen Peña ha apelado al respaldo de los principales líderes de la industria de la belleza y la moda en el centro del país, permitiéndole ser una auténtica vitrina del talento aragueño y nacional. Vestuarios y accesorios de firmas de la talla de Jenny Simpson Orfebre, Argenis Sánchez, Yosmar Campos, Jogah’s Clothing, Fashion Sol, Prototype, Gionnel & Giovanni, Idol José, VIP, Rasetta, Lionstore y Smoking Center; junto a piezas de Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Christian Dior y Ralph Laurent le han acompañado para lucirse en cada actividad.

“Yo creo que la moda es una oportunidad de crear. Al final del día somos las muestras del increíble trabajado de estilistas, maquilladores, diseñadores de moda, orfebres, profesores de pasarela y oratoria, fotógrafos y productores. Somos un compendio de talentos unidos por un objetivo. Eso es lo maravilloso de todo el proceso, poder mostrarles todo ese talento en un producto final con una idea, con una perspectiva.” Asegura un siempre risueño Dalberth.

