Las investigaciones sobre el robo en el supermercado situado en la UD-14 del sector 10 de Caña de Azúcar del municipio Mario Briceño Iragorry, donde los delincuentes se llevaron 10 mil dólares en efectivo y dos millardos de bolívares, así como mercancía, avanzan por buen camino.

De acuerdo a las fuentes consultadas, se tuvo información extraoficial que uno de los sujetos implicados en ese hecho ocurrido aproximadamente a las 9:00 de la noche del martes 22 de agosto, trabajó en ese local conocido como Zeng y lo botaron debido a su conducta irregular.



Dueña del supermercado es de nacionalidad China

Al parecer, ese individuo robó 700 dólares a la dueña del local comercial, de nacionalidad china, y se compró una moto. Como dicen por ahí, el hombre andaba muy “boleta”.



El sospechoso, cuya identidad no se reveló a los periodistas, como sabía del movimiento comercial de su expatrona, entregó información a los delincuentes e incluso facilitó pistas de lo que hacía la señora, en un acto de venganza, según la información conocida a través de fuentes no oficiales. Aunque no se informó del caso, se presume que se detuvo por las comisiones actuantes.

También se dijo que los cinco antisociales que sometieron a la china ya están plenamente identificados y tramitan las respectivas órdenes de captura. Policialmente el caso se resolvió, sólo hace falta capturar a los ladrones y recuperar el dinero de la comerciante.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

RB