Fernando Duró, seleccionador nacional, dio a conocer la lista de 12 jugadores convocados para representar a Venezuela en la Copa del Mundo FIBA 2023.

El equipo venezolano iniciará su participación frente al complicado equipo de Eslovenia

Los 12 de la Selección Nacional son:

David Cubillán – Guaiqueríes de Margarita (VEN) – Base

Heissler Guillent – Guaros de Lara (VEN) – Base

Gregory Vargas – Gladiadores de Anzoátegui (VEN) – Base

Pedro Chourio – Panteras de Miranda (VEN) – Escolta

Yohanner Sifontes – Spartans Distrito Capital (VEN) – Escolta

Jhornan Zamora – Trotamundos de Carabobo (VEN) – Escolta

José Materán – Pato Basquete (BRA) – Alero

Garly Sojo – Broncos de Caracas (VEN) – Alero

Michael Carrera – Movistar Estudiantes (ESP) – Ala-pívot

Néstor Colmenares – Trotamundos de Carabobo (VEN) – Ala-pívot

Windi Graterol – Guaiqueríes de Margarita (VEN) – Pívot

Miguel Ruiz – Panteras de Miranda (VEN) – Pívot

El staff técnico y multidisciplinario de Venezuela para la Copa del Mundo FIBA 2023 es el siguiente: Fernando Duró (seleccionador nacional), Pablo Favarel (1° asistente técnico), Nicolás Casalánguida (2° asistente técnico), Ronald Guillén (3° asistente técnico), Diego Vásquez (scouting), Ricardo López (preparador físico), Daniel Galíndez (fisioterapeuta), Juan Letizia (doctor), Alberto Rodríguez (doctor), Julio Cabrera (jefe de utilería), Florentino Mindiola (utilero), Oswaldo Narváez (head delegation) y Javier Izquiel (team mánager).

También te puede interesar: La FIFA inició procedimiento disciplinario contra Luis Rubiales

En la fase de grupos de la Copa del Mundo FIBA 2023, la Selección Nacional enfrentará a Eslovenia (sábado 26/08, 7:30 a.m.), Cabo Verde (lunes 28/08, 4:00 a.m.) y Georgia (miércoles 30/08, 4:00 a.m.). Todos los partidos de esta fase serán en el Okinawa Arena de Japón.

elsiglo

MV