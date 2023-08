La FIFA inició procedimiento disciplinario contra Luis Rubiales

La FIFA anunció este jueves la apertura de un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien le dio un beso forzado en la boca a la jugadora Jenni Hermoso, tras el triunfo del domingo en la final del Mundial.

«Estos hechos podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA», señaló la federación internacional.

«La FIFA reitera su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y condena con el mayor vigor todo comportamiento en contrario«, señaló la institución. La información la dio a conocer en un comunicado, precisando que «no ofrecerá más información sobre este procedimiento disciplinario hasta la adopción de una decisión final sobre el mismo».

La comisión disciplinaria de la FIFA con sede en Zúrich no podrá decidir sobre la continuidad de Rubiales al frente del fútbol español. La institución se reúne el viernes en una asamblea general extraordinaria de la RFEF.

En las imágenes, justo después del título de España, se ve a Rubiales sujetar la cabeza de Hermoso. Luego, la besa inesperadamente en la boca.

Desde ese momento las críticas se multiplicaron desde todos los ámbitos a nivel mundial y la permanencia de Rubiales en el cargo se antoja cada vez más difícil.

