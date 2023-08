Anthony Santander bateó dos jonrones en la blanqueada de los Orioles

El jardinero Anthony Santander, de 28 años de edad, se destacó en la última jornada de las Grandes Ligas con sus batazos para los Orioles. Tras sumar dos cuadrangulares, el beisbolista acumula un total de 23 vuelacercas en lo que va de campaña en las Mayores.

Además de los múltiples batazos, Santander tiene 13 juegos multi-HR en su carrera y con los Orioles. En la tarde de este miércoles, Elly de la Cruz montó su propio espectáculo ofensivo en una jornada en la que Aaron Judge tronó con el bate para rescatar a sus Yankees, Marcell Ozuna continuó quemando la liga y Xander Bogaerts consoló a los Padres en las Grandes Ligas.

El venezolano Anthony Santander desapareció la pelota del parque en dos oportunidades y Adley Rutschman colocó dos vueltas en el marcador para que los Orioles de Baltimore dominaran a los Azulejos de Toronto.

El mexicano Ramón Urías contribuyó con una anotada y el cubano Yennier Cano completó una entrada sin que le pisaran el plato para sumarse al triunfo de los Orioles.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. pegó un indiscutible y el mexicano Alejandro Kirk se fue sin hits en dos turnos por los Azulejos que no pudieron detener a los Orioles.

El dominicano Elly de la Cruz mostró la capacidad con la que cuenta para producir con el madero y este miércoles disparó un cuadrangular y remolcó seis carreras para liderar la remontada de los Rojos de Cincinnati, quienes se impusieron a los Angelinos de Los Ángeles.

El estelar novato dominicano, quien llegó a 11 jonrones en la temporada, estableció una nueva marca personal de carreras remolcadas. Superó las cuatro producidas que logró el pasado 23 de junio en una victoria de los Rojos ante los Bravos de Atlanta.

Además de su poder para enviar la pelota fuera del terreno, De la Cruz puso de manifiesto la velocidad de sus piernas, al conectar su tercer triple en 18 partidos en el mes de agosto. Eso le permitió sumar su sexto batazo de tres bases en la temporada empatando en el liderato de este departamento en la Liga Nacional.

El japonés Shohei Ohtani pegó jonrón de dos carreras para romper el empate que mantenía con Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, en el liderato de vuelacercas de las Grandes Ligas, al contabilizar su cuadrangular 44 de la contienda.

Luis Rengifo anotó dos veces y empujó una vuelta por los Angelinos.

Aaron Judge tomó la responsabilidad de sacar a los Yankees del mal momento que los agobia y este miércoles disparó tres jonrones por primera vez en su carrera y empujó seis vueltas para que el conjunto de Nueva York aplastaran a los Nacionales de Washington.

Los Yankees, quienes perdieron nueve partidos consecutivos, también se apoyaron en la dominante labor del derecho dominicano Luis Severino (3-8), quien recorrió 6.2 entradas, de apenas un indiscutible y dos ponches.

