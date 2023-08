Charles Martinet, voz original de Mario Bros le dice adiós al personaje

Este lunes, Nintendo anunció que Charles Martinet, conocido por su personificar la voz de Mario Bros y otros personajes masculinos, ya no interpretará a este ícono de los videos juegos.

Charles Martinet ya no será la voz oficial de Mario Bros / FOTO CORTESÍA

La información fue publicada en la red social X (Twitter) de Nintendo, en donde escribió que el actor de doblaje “dejará de grabar las voces de los personajes de nuestros juegos”.

Sin embargo, también trascendió que Martinet no se alejará por completo del personaje de famoso plomero, ya que Nintendo detalló que ahora será embajador de Mario.

Aunque aún no se conoce los detalles de este nuevo rol, se presume que dado a la trayectoria del actor con el personaje de videos juegos, esta nueva ocupación consista en promocionar la mercancía de Mario, las películas y, por supuesto, los juegos.

Tras 33 años interpretando al plomero favorito, sus seguidores se despidieron de Martinet y agradecieron la dedicación y el amor entregado al personaje por tantos años.

También te puede interesar: Miguel Bosé lo asaltaron en su casa en México

Durante la transmisión del Nintendo Direct de hace unos meses, se reveló la llegada de un nuevo juego del plomero, llamándose Super Mario Bros. Wonder, al igual que Mario RPG. Sin embargo, en ambos tráileres no habríamos podido escuchar la voz de Charles Martinet, y parece que no será el quien preste su voz para los personajes en esta entrega.

En ese sentido, Mario y Luigi tendrán una nueva voz, de un nuevo actor en el próximo juego de la plataforma.

El Siglo con información de Últimas Noticias

AR