Se aleja de su novia tras saber que va a tener una niña

En los últimos años, se ha vuelto tendencia el hacer una fiesta de revelación para conocer el sexo de sus futuros hijos, por ello hacen de esta celebración un momento especial y para recordar por toda la vida.

Sin embargo, hay veces que el momento no sale del todo bien y para prueba el siguiente video viral.

Tal fue el caso de una mujer que luego de dar a conocer que estaba esperando a una bebé, su pareja se alejó de su lado. Esta acción ha desencadenado una serie de críticas en el internet.

El momento fue dado a conocer a través de un video de TikTok; ahí se observa a una mujer vestida de rosa y a un hombre que están a punto de dar a conocer el sexo de su bebé.

La mujer tenía una vela en su mano que segundos después comenzó a expulsar humo rosa, al ver que sería una niña empezó a brincar de emoción, sin embargo, el padre retiró las manos de su bolsa y decidió alejarse de la escena, que estaba siendo grabada por los asistentes.

Un elefante asiático salvaje detectó un paquete de 2,8 kilogramos de opio en una zona de hierba en una localidad del suroeste de China, y alertó a la policía fronteriza con sus “llamamientos”.

El hecho ocurrió cuando los agentes recibieron un aviso de que cuatro elefantes salvajes merodeaban por una aldea de la zona, situada en la prefectura autónoma de Xishuangbanna, en la provincia de Yunnan, informó este martes el medio estatal Global Times.

Al llegar al lugar, los policías observaron que uno de los paquidermos se había detenido y estaba olfateando cuidadosamente en una zona de hierba, de donde luego sacó una mochila con su trompa y la lanzó al aire, mientras emitía algunos sonidos.

Elephant Patrol in the making! A wild Asian #elephant was seen tossing a backpack while roaming with its herd in Mengman Township, SW China's Yunnan. The bag was later found containing 2.8 kg of opium and the case is under investigation by local police. pic.twitter.com/R24GnKagk3