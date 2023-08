Luego de varias semanas desde que salieran por primera vez a la luz pública las denuncias contra la gestión de Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja Venezolana, continúan desarrollándose este polémico caso, planteado primeramente por el diputado Diosdado Cabello, quien en su programa “Con el mazo dando”, abrió esta caja de Pandora.

En su programa, Cabello reiteró sus denuncias contra Villarroel, a quien nuevamente acusó de ejercer una actividad mafiosa desde esta institución.

En un video que se hizo viral en las redes sociales, Cabello acusó de irregularidades a Villarroel, y leyó una de las tantas denuncias que le llegaron luego de que planteara por primera vez este caso.

“Hablé de la Cruz Roja Venezolana, asomé algo ahí, pero yo me he quedado corto en verdad, yo me he quedado corto, esa es una actividad mafiosa”, sentenció.

“He recibido cualquier cantidad de denuncias”, destacó Cabello, para inmediatamente leer un informe que reporta la desaparición de 9 millones de dólares, un penthouse en Altamira y casas en Higuerote, que al parecer pertenecían a una persona que confió en Villaroel, quien lo engañó “confiando en un magistrado del TSJ que lo ayudaba. O sea, trabajando con un ex magistrado del TSJ que lo ayudaba”.

También acusó a Villarroel de acosar a los trabajadores, lo que dio pie a una investigación por parte del Ministerio Público, que designó a la “Fiscalía 34 Nacional de Derechos Humanos para investigar y sancionar los hechos denunciados recientemente sobre el presunto acoso y maltrato contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja Venezolana: por parte de Mario Villarroel y miembros de su equipo”.

NO INTERVENIR LA CRUZ ROJA

En este contexto, el vicepresidente de la CRV, Miguel A. Villarroel, divulgó un video en las redes sociales mediante el cual solicitaba “con profundo respeto” al presidente Nicolás Maduro, que “no permita la intervención de la instancia humanitaria más grande del mundo, Venezuela no se lo merece. Usted no se merece manchar la historia humanitaria”, dijo.

“Con profunda preocupación de ha llegado la información de que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tiene la intención de intervenir la Cruz Roja Venezolana en las próximas horas y nombrar una junta directiva ad hoc; con el mayor respeto le solicito al señor Presidente de la República Nicolás Maduro que, a la luz de los convenios de Ginebra, firmados y ratificados por el Estado, por el compromiso de asumir y promover los principios fundamentales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, suscritos por el Estado venezolano, y por el pueblo de nuestro país, que se beneficia de los servicios humanitarios que ofrece la Cruz Roja, le pido que se abstenga de tomar dicha decisión, y permita que la Cruz Roja, tome las riendas para las soluciones que beneficien la labor humanitaria desinteresada a favor de millones de venezolanos”.

