elsiglo se llenó de risas y colores para celebrar el Día del Niño

El edificio azul se tornó de muchos colores, para recibir a los pequeños de la casa, los hijos de cada uno de los trabajadores que hacen posible que el diario elsiglo salga a la calle todos los días; todo esto con el fin de celebrar en familia el Día del Niño.

Una divertida tarde fue la que vivieron los hijos de los trabajadores de elsiglo

La tarde se llenó de sorpresas cuando los niños llegaron hasta el Salón de Usos Múltiples totalmente decorado con globos de colores, mesas con postres y golosinas, así como cotillones y obsequios para brindarles sonrisas a tan queridos visitantes.

“DRAGÓN ESCUPE PAPEL”

Luego de un divertido momento de pinta caritas, la tropa de campeones realizó un recorrido por las instalaciones, conociendo así la rotativa, bautizada por estos grandes imaginadores como “el dinosaurio” o “el dragón que escupe papel”, pues desde aquí se imprimen miles de periódicos todos los días.

Los pequeños de la casa realizaron un recorrido por las instalaciones de este medio de comunicación

Al continuar el recorrido, los niños conocieron los distintos departamentos y vivieron experiencias inolvidables, jugando a hacer el trabajo de papá o de mamá por un día.

Diario elsiglo celebró por todo lo alto el Día del Niño

El encuentro con el personal fue realmente excepcional, las sonrisas y los abrazos siempre estuvieron presentes, así como el entusiasmo y las buenas energías.

Una tarde de juegos y diversión se llevó a cabo en el edificio azul

Como si fuera poco, los pequeños aventureros obsequiaron a la empresa sus más hermosas obras de arte, diseñadas y coloreadas por ellos mismos, inspiradas en el increíble día que vivieron, para después de esto correr a los inflables y llegar a la cúspide de la diversión.

CARAS DE FELICIDAD

La entrega de obsequios fue uno de los momentos más gratificantes para todo el equipo encargado de realizar esta actividad, pues, la cara de felicidad de los agasajados fue el mejor regalo.

Con este compartir el diario elsiglo demuestra una vez más el compromiso con sus empleados, brindando momentos extraordinarios con toda la familia. Pero, en esta oportunidad, deben ser los verdaderos protagonistas de esta historia quienes relaten sus respectivas experiencias en este divertido día entre noticias.

EXPRESIONES SINCERAS EN EL DÍA DEL NIÑO

ELIANI RODRÍGUEZ

“Mi papá trabaja en elsiglo y me gustó venir porque yo lo quiero mucho y además, aquí jugué, bailé y comí y a las personas que compran el periódico les digo que sigan leyendo elsiglo”.

MARIANGEL MARTÍNEZ

“Mi mamá que trabaja con los números y hoy disfruté mucho con ella y sus compañeros de trabajo, me gustó todo, hasta la decoración, los globos y el momento cuando dibujamos, quisiera volver muchas veces”.

EIMI BOLÍVAR

“Ahora tengo amigos nuevos que estoy conociendo y me parecen muy lindos; he disfrutado mucho esta fiesta, sobre todo el recorrido que hicimos. Me gustó mucho el cupcake que me regalaron aquí en elsiglo”.

MAXIMILIANO MONASTERIOS

“Mi parte favorita fue cuando me pintaron como el hombre araña; pasé un día increíble, por eso les digo a todos los niños que nos ven, que siempre traten de divertirse mucho”.

LUISANA BOLÍVAR

“Jugué mucho y también hice un dibujo de un osito para la cartelera de elsiglo. Quiero que mi papi sepa que lo quiero mucho y por eso visité tu trabajo”.

YOHANDER URBINA

“Pasé un día diferente jugando y disfrutando de este día tan especial para nosotros los niños, en el trabajo de mi papá, aquí en el diario elsiglo”.

MÍA BRICEÑO

“Quiero venir más seguido, porque aquí disfruté muchísimo y compartí con muchos tíos que son los compañeros de trabajo de mi papá, además de jugar, comer y bailar mucho”.

ISABELLA TRIMARCHI

“Pasé un día increíble, hicimos un recorrido y fuimos a pintar, jugamos en los trampolines y visitamos unas personas en sus oficinas, fue divertido compartir en el trabajo de mi mamá”.

SAVIANA MARTÍNEZ

“Me gustó mucho colorear y jugar con los globos, entrar al inflable fue uno de mis momentos favoritos”.

JERIAM URDANETA

“Mi parte favorita fue cuando me dibujaron una araña en mi carita, porque me gusta mucho el Hombre Araña, también me encanta bailar y hacer cosas divertidas”.

También te puede interesar: elsiglo ganó dos premios regionales de periodismo

MAURICIO BOLÍVAR

“Me gustó mucho saltar en el inflable y poder pasear por todas las oficinas donde había personas muy agradables que querían cargarme y tomarse fotos conmigo”.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

FG