Se trata de las primeras imágenes de calidad del único panda albino vivo que se conoce. El hito ha tenido lugar en la Reserva Natural Nacional de Wolong.

Es el primer y único panda albino del mundo. La Reserva Natural Nacional Wolong en la provincia de Sichuan ha publicado varias imágenes del extraordinario panda de color completamente blanco, que se han convertido en fotos/vídeos virales en las redes sociales en poco tiempo por todos los entusiastas de la naturaleza que hay en el mundo.

Afortunadamente, este raro ejemplar pasó junto a una cámara de campo sensible al movimiento en las montañas de China pudiendo obtener nuevas instantáneas del panda albino, que no se había observado desde 2019.

Creciendo sano y fuerte

Tal y como se aprecia en las imágenes, este panda parece estar creciendo de forma saludable en esta región protegida en la provincia de Sichuan que alberga aproximadamente 150 pandas gigantes (Ailuropoda melanoleuca). La Reserva no había publicado imágenes del panda desde que fue visto cuando era un pequeño osezno, lo que ofrece a los científicos la oportunidad de estudiar su salud y sus características genéticas.

El color de este espécimen se debe a que porta una rara mutación genética que transforma su habitual pelaje en negro y blanco en un único color crema pálido que le cubre todo el cuerpo. Los animales albinos a menudo sufren diversas enfermedades causadas por defectos genéticos que resultan en anomalías.

De ahí que saber que este panda está evolucionando sin signos de problemas de salud es una gran noticia, ya que está desafiando las expectativas que los científicos tenían acerca de él. En estos momentos, el panda gigante albino debe tener unos cinco o seis años.

El vídeo distribuido por los responsables de la reserva, muestra al insólito panda interactuando con una madre panda y su cachorro descansando en el hueco de un árbol y también jugando con otros pandas de forma normal (a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar), por lo que parece que se encuentra bastante bien dentro de su entorno natural y de sus otros compañeros.

El sexo del panda albino aún no se ha determinado, pero los investigadores dicen que ahora tiene casi el tamaño de un adulto y muestra signos de madurez sexual. Si el panda termina reproduciéndose con otro de su tipo, los expertos no están seguros de si su peculiaridad genética se heredará o no.

Vigilancia

Las autoridades de la reserva han formado un equipo especializado para vigilar al panda albino. Los científicos construyeron y configuraron cámaras activadas por movimiento para registrar las actividades del animal después de investigar su posible rutina y hábitos.

Los pandas gigantes son autóctonos de China y se encuentran principalmente en las montañas de las provincias de Sichuan, Shaanxi y Gansu. Estas áreas se caracterizan por densos bosques de bambú, que proporcionan a los pandas su principal fuente de alimento.

Estas magníficas criaturas se encuentran entre los animales más queridos e icónicos del planeta. La evidencia fósil sugiere que los pandas una vez vagaron por un área mucho más grande que Asia.

Sin embargo, hoy en día, solo se encuentran en las regiones montañosas del centro de China. En la antigüedad eran consideradas criaturas sagradas; se creía que poseían poderes místicos y que traían buena suerte.

Peligro de extinción

La conservación de los pandas gigantes se ha convertido en una de las principales prioridades en las últimas décadas debido a su estado en peligro de extinción. La destrucción del hábitat, causada principalmente por actividades humanas como la deforestación y la agricultura, sigue siendo la amenaza más importante para estas magníficas criaturas. Según la evaluación de la biodiversidad de China, aproximadamente 1.860 de ellos estaban presentes en estado salvaje en 2021. China ha realizado importantes esfuerzos para proteger a los pandas gigantes y su hábitat.

El establecimiento de reservas naturales y parques nacionales, como la Reserva Natural Wolong y la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu, ha jugado un papel crucial en la preservación de su hábitat y facilitando los programas de reproducción.

