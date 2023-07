Precios de uniformes escolares ponen los pelos de punta

Los padres y representantes del municipio Zamora manifestaron su enorme preocupación por los altos precios de uniformes escolares, con miras al nuevo periodo académico y en el marco de las ceremonias de graduación de todos los niveles.

Precios de uniformes y útiles escolares por las nubes

Para Aranis Giménez, madre de 4 niños, las cosas se ponen cada vez más difíciles, pero que con esfuerzo la familia logra conseguir todo lo necesario para que sus hijos puedas seguir cursando estudios.

ESTABILIDAD ECONÓMICA

“No contamos con la mejor estabilidad económica, el padre de mis hijos trabaja, y aun así a veces nos hace falta dinero, pero logramos comprarles a los 4 sus ropas y útiles escolares”, mencionó la ciudadana.

Igualmente se mostró preocupada de que la inflación siga en aumento al momento de tener el dinero disponible; “los precios que tengo que pagar por cada niño son entre 50 y 60 dólares, y es probable que ese costo suba con el pasar del tiempo, por eso estamos aprovechando de comprarlos ahora, ya que cuanto más cerca esté la graduación, más caro se pondrá”, dijo Giménez.

Sorcí de Mora, madre de 3 hijos, dijo que todavía no está preparada para asumir los gastos de ropa y artículos escolares, no obstante va reuniendo poco a poco. “A todos los padres se nos hace difícil el poder cubrir los costos escolares de nuestros hijos, y cada año las facturas únicamente se incrementan”, mencionó.

Mora dijo que por lo menos con la llegada de las vacaciones se puede dar un respiro hasta que llegue septiembre e inicie el nuevo año escolar. “Estoy ahorrando desde antes que iniciaran las vacaciones hasta que mis hijos estén a punto de comenzar sus clases para empezar a comprar todo”.

GASTOS ESCOLARES

Por su parte, Keli Bermúdez, madre de dos hijos, declaró que lamentablemente en este momento no tiene los recursos para poder sustentar los gastos escolares de sus hijos. “Con lo único que cuento es con los bonos que me da el Gobierno, ya que por los momentos no estoy trabajando, no gano lo suficiente como para poder comprarle los útiles a mis niños” dijo.

Ella relató que por el momento sus hijos no están viendo clases presenciales, por lo tanto no tiene que preocuparse por conseguir los uniformes.

“Desde que comenzó la pandemia solamente han visto clases virtuales y no nos han dicho aun cuando inician las presenciales”, admitió Bermúdez.

ERNESTO OLIVO (pasante) | elsiglo

