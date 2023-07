No mejoran las ventas de frutas en Maracay

Las ventas de frutas se vuelve cada vez más difícil para los comerciantes del rubro, sobre todo para los vendedores informales, muchos de los cuales han tenido que dejar sus puestos porque no pueden sustentarlos.

Pocas ventas en el mercado de frutas

José Monte

Los comerciantes aseguran que esta problemática surge por la falta de ingresos, y el poco de dinero circulante en las calles. También consideran que la situación climática también ha hecho mella en su esfuerzo de vender.

AFECTADOS POR LAS LLUVIAS

Al respecto, José Monte piensa que las pocas ventas de los últimos días han estado relacionadas con las lluvias.

“Mi horario de trabajo comienza a las 6:00 de la mañana y termina a las 6:00 de tarde y en ese tiempo no logro generar las ventas que yo quisiera, pero por lo menos puedo decir que gano lo sufriente para poder llevar sustento a mi hogar”, dijo.

Monte añadió que sus precios no son altos, pero eso no es garantía de buenas ventas; “la variedad que poseo no es muy amplia, pero lo más barato que tengo son los mangos, que tienen un costa de 10 bolívares el kilo, pero hasta eso es muy lento para venderse”, declaró Monte.

PRECIOS ACCESIBLES

Por su parte, Brayan Camejo relató que en los últimos meses no ha logrado aumentar las ventas, sino todo lo contrario. “Las ventas ha estado muy mal, no hemos conseguido los ingresos que deseamos, a pesar de tener unos precios accesibles y una gran variedad de productos que ofrecer al público, no hemos podido hacer una diferencia”, confesó el vendedor.

Brayan Camejo

Mencionó que ya lleva muchos años ejerciendo esa labor y que no había visto una crisis similar en sus ventas desde hace mucho tiempo. “A mi pensar creo que todo esto es por la mala economía que estamos viviendo, las personas no cuentan con el dinero suficiente y esto ha llevado a que muchos vendedores tengan que desistir”, lamentó Camejo.

Finalmente comentó que las temporadas en la que se suele ver mayor ganancias son a finales o a principios de año; “los meses donde más genero compras son noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo; el resto del año el movimiento es muy flojo”, aclaró el vendedor.

