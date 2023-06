Atleta Ana Peleteiro denunció acoso tras opinar sobre las deportistas trans

La atleta española, Ana Peleteiro, respondió a los insultos y críticas recibidos tras sus polémicas declaraciones sobre la inclusión de deportistas trans en las categorías femeninas. La medallista olímpica, en contra de esa equiparación, insistió en sus argumentos y matizó que “nunca estará a favor” de la entrada de personas trans al deporte femenino “mientras las mujeres tengan que competir con personas genéticamente superiores”.

Peleteiro, reiteró su postura en un comunicado compartido en sus redes sociales que comenzó denunciando los ataques recibidos en redes sociales.

“Desde hace unos días llevo recibiendo un enorme acoso por las redes. Una cantidad innumerable de personas que me insultan, me desean la muerte, le desean el mal a mi familia e incluso mensajes de odio pidiéndole a Dios que ojalá me parta una pierna o cualquier lesión grave que me aleje de las pistas. Afortunadamente, he trabajado mucho en terapia para que este tipo de mensajes no me afecten a mi día a día”, matiza.

Ana Peleteiro se pronunció tras sus declaraciones

“Adoro y respeto al 100% al colectivo LGTBI, tengo amigos e incluso familiares que pertenecen a él. Defenderé siempre y lucharé cada día por sus derechos, al igual que lo hago por los derechos de las mujeres CIS”, matiza antes de enumerar sus argumentos en contra de esa inclusión.

“Y esto no lo dice Ana Peleteiro, lo dice en la Federación Internacional de Atletismo, que después de años de estudios concluyen que, por mucho que un hombre se baje los niveles de testosterona, jamás será igual que una mujer por su maduración”, añadió haciendo referencia a estudios sobre la cuestión.

Finalizó señalando que se debe luchar “para que se regularice y se adapte el deporte profesional para las personas trans en vez de apedrear y enterrar a las mujeres que luchamos día a día por nuestros derechos”.

