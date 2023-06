Santacrucenses valoran la labor de los periodistas

Habitantes de la población de Santa Cruz de Aragua destacaron la importancia que tienen los periodistas actualmente en la sociedad, asegurando que siguen siendo las figuras quienes informan a la ciudadanía con ética, veracidad y el profesionalismo que los caracteriza.



Gilberto Herrera afirmó que los comunicadores sociales siguen siendo las personas más influyentes en la actualidad, ya que ellos están encargados de ofrecer la información de interés a la población.



“Son garantes de verificar e informar el acontecer, son la fuente de la veracidad ante muchas informaciones falsas que circulan en las redes sociales”, recalcó.



Valoran esfuerzo de periodistas

Herrera confesó ser fiel lector de elsiglo, valorando el esfuerzo de los periodistas que diariamente salen a la calle a buscar la información para el pueblo. “Hace rato compré el periódico, aún no lo he leído, pero me llama la atención lo que ponen, y vi que ahora tienen especiales de temáticas”, añadió.



Por su parte, Juan Carlos Espinoza resaltó que los comunicadores tienen difíciles tareas a la hora de recabar la información, afirmando que sufren de amedrentamiento o malos tratos de algunos informantes.



Trabajo eficaz

“Es un trabajo eficaz que están haciendo, y también es peligroso, porque se arriesgan a muchas cosas que de repente pueden llevar golpes, agresiones físicas, humillaciones, porque nadie trabaja para que lo golpeen, y no es fácil el periodismo”, agregó.



Comentó que hace años ejerció también el periodismo en Ocumare del Tuy, estado Miranda, y es consciente que “patear la calle”, no es sencillo como todos los lectores y quienes reciben el mensaje piensan.



“Hay periodistas que encuentran información veraz y a veces no, sobre todo en estos tiempos difíciles”, acotó.

Espinoza manifestó que ser periodista es duro, pero sigue siendo una de las mejores profesiones que dan mucha satisfacción. “Es un trabajo muy bonito, porque yo viví eso”, dijo.



Por último, Gustavo Díaz sólo tuvo palabras de agradecimiento y felicitaciones a los comunicadores sociales en su día, valorando el esfuerzo que hacen diariamente para llevar el pan a la mesa con esta loable profesión.

“Felicidades por el Día del Periodista, son personas muy útiles para el país, siempre difunden información que no sale por los canales, sino por el periodismo impreso”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo