Luis Torres y Jordán LIberty expertos maquillistas y youtubers, el primero especialista en maquillaje para “Fashion Week” y el segundo asesor de importantes empresas de maquillaje, se preparan para mostrar su talento y las últimas técnicas que les permiten mantenerse entre los preferidos como referencia en cuanto a maquillaje, en un evento organizado por Isamar Trejo y Yasmilet Zuleta, directoras “The Glam Class” en el hotel Marriot de Caracas el próximo 28 de octubre de 2023.

“En Venezuela sí hay oportunidad de crecimiento y sí hay escenario para la formación del talento que va creciendo, por ello traemos de nuevo a Luis Torres, quién el año pasado impactó por su forma tan particular de manejar los delineados y el público quedó con ganas de más técnicas de este joven artista del pincel mexicano”, informó Isamar.

Agudeza especial

“Quisimos sumar a Jordán un maquillista que además es un gran director creativo y fotógrafo con una agudeza especial para el manejo de pinceles y con la experiencia de haber participado en más de 50 Master Class en unos 23 países. Estamos seguras que los asistentes disfrutarán de sus conocimientos y calidad pedagógica”, dijo Yasmilet.

Un evento como todos los organizados por Trejo y Zuleta en “The Glam Class” cargado de muchos conocimientos, sorpresas y nuevas técnicas para quienes se dedican al maquillaje como oficio, aficionados o sencillamente para quienes deseen conocer las últimas tendencias. Mayor información en @theglamclass o por teléfonos: +58-424-233-78-61 y +34-677-997-691.

A continuación, un poco más de Luis Torres y Jordan Liberty

Luis Torres

Comenzó su carrera a los 13 años, nació en Chimaltitan Jalisco, un pueblo a 4 horas de Guadalajara, en dónde los tabúes eran parte de su día a día. “Yo empecé vendiendo tarjetas de crédito para poder pagarme la escuela de estilismo. Después entré a Mac y fue ahí cuando comencé hacer lo que realmente me gusta”

Luis También confesó que cuando comenzó en el salón de belleza, su jefe le hizo entender que trabajar en el maquillaje y el cabello es también arte, pues no es para dejar bonita a la gente sino, para contar una historia. Hace dos años decidió abrir su salón de belleza y hoy es uno de los lugares favoritos en Fashion Week a nivel internacional, ha trabajo en las semanas de la moda más importantes del mundo.

Luis abrió en septiembre de 2019 su canal de Youtube: Luis Torres Beauty, allí registra más de 30 millones de reproducciones de sus más de 150 videos, en los que habla de sus técnicas y también de las vivencias de su trabajo.

Torres ha trabajado con grandes personalidades, entre quienes destacan: Paty Cantú, Gloria Trevi, Carla Morrison, Olivia Palermo, Kendall Jenner, Jeffree Star, Kunno, Valentina Ferrer, Kimberly Loaiza, entre muchas más y que ha participado en importantes eventos de moda de: Agatha Ruíz de la Prada, Carolina Herrera, Project Runaway, Michael Kors y Fashion Week México, Balmain en la semana de la moda de Paris, entre otras. @ltorresbeauty

Jordán Liberty

Es un director creativo, maquillador, fotógrafo, educador radicado en Los Ángeles, además produce campañas para marcas de belleza líderes. Su trabajo en consultoría y desarrollo de productos lo han convertido en el arma secreta detrás del éxito de muchas marcas y productos conocidos.

Liberty y su trabajo han aparecido en el today show, visto en línea en POPSUGAR, W.W.D, Vogue, Insider, Oprah Magazine, Who Wath Wear, Refinery 29, Yahoo y W Magazine (En asociación con os Globos de Oro y Urban Decay), e impreso en las páginas de Glamour, On Makeup, LadyGunn y Elle. En reconocimiento a su trabajo recibió el premio “Best of Beauty” de allure y fue nombrado “Artista del Año” por The Makeup Show.

Como sobreviviente de cáncer dos veces, se enorgullece en apoyar a la asociación estadounidense para la investigación del cáncer (AACR) como embajador. La AACR financia esfuerzos de investigación globales para la prevención, tratamiento y curas de las más de 200 formas de cáncer en adultos y niños. @jordanliberty.

