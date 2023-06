Como es costumbre cada 27 de junio, ayer se celebró en la Catedral de Maracay, la misa en Acción de Gracias por el Día Nacional del Periodista; los profesionales de la comunicación de la región, junto a familiares y amigos, elevaron sus plegarias al Todopoderoso y entregaron sus ofrendas como reconocimiento a los favores concedidos y protección en el cumplimiento del ejercicio profesional.

Reunidos en la casa de Dios, profesionales de la Comunicación e Información en Aragua

La eucaristía la ofició el padre Jesús Díaz, párroco de la iglesia San José Catedral. Al lugar asistieron agremiados, la directiva del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Aragua e invitados especiales.

JESÚS BUEN COMUNICADOR

Secretaria general del CNP, periodista Eylin Torres

El Padre se referió a Jesús (hijo de Dios) como buen comunicador, porque siempre supo oir a sus semejantes, exhortando a los presentes, aprender a escuchar con el alma, subrayando en su prédica, que es necesario colocar oídos al corazón.

Por su parte, la secretaria general del CNP, periodista Eylin Torres, manifestó que la misa en Acción de Gracias es parte del programa que se ha organizado para exaltar tan importante fecha, que permite reflexionar sobre el trabajo y el esfuerzo que diariamente cumplen los profesionales en el área.

Pero además de ello, dijo, “es una fecha para compartir, reencontrarnos, consolidar lazos; es un excelente momento para el recuentro”.

DIFERENTES ACTIVIDADES

Torres expuso que el 27Jun no es una celebración de un momento, sino por el contrario, se ha dedicado todo un trimestre con actividades relacionadas con el Día del Periodista.

“Comenzamos en el mes de mayo, con el llamado a postulaciones de premios, firmas de convenios importantes para los periodistas y sus hijos, pero adicionalmente tenemos jornadas de salud, así como eventos de formación y de interés para los agremiados del CNP.”

NUEVA DINÁMICA DE PREMIACIÓN

Resaltó que anoche, en una nueva dinámica de reconocimiento, se estarían entregando los premios a las periodistas y los periodistas más destacados en el lapso establecido entre 2022-2023.

Afirmó de igual forma, que la Condecoración “Orden Analuisa Llovera” en su Única Clase, se entregue posiblemente a mediados del mes de julio, a aquellos de reconocida trayectoria, dignos ejemplos en la profesión.

Representantes del CNP-Aragua

En relación al periodismo en Venezuela actualmente, Torres especificó que sigue siendo una realidad, “pero no debemos romantizarlo”.

“El ejercicio del periodismo también es peligroso, porque no hay acceso a la información pública, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar en la calle.

En algunos casos no tenemos las garantías suficientes para el ejercicio de la profesión”, recalcó.

Padre Jesús Díaz, también tiene su título universitario como Comunicador Social

Aseguró que desde el CNP se continúa luchando por el ejercicio legal del periodismo, porque desde el aula de clases no es sólo que se titulen, sino también, que los egresados deben colegiarse; “esto último no es un capricho, está establecido en la Ley, incluso, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, apuntó.

La Secretaria General del gremio periodístico en Aragua, habló de una profesión en la que debe vincularse responsabilidad con raciocinio, “frente a un mundo, donde las nuevas tecnologías están dando múltiple información que no siempre es cierta. Ante ello debe imperar el compromiso del comunicador social, para ofrecer una información veraz y oportuna a través de los canales regulares”.

