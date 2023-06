Desde hace más de dos semanas colapsaron las tanquillas del bloque 44, sector 9, UD-13 de Caña de Azúcar, lo que hace que las cloacas recorran más de 500 metros, afectando además a los habitantes de los bloques 43 y 45, con la proliferación de moscas y zancudos, además de los malos olores.

Carlos Caballero, habitante del bloque 44, aseguró que el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry tiene “un monopolio con Hidrocentro y Corpoelec”, y por eso ya no saben a quién acudir, porque aunque ya han hecho la solicitud, la ayuda no ha llegado.

Vecinos de Caña de Azúcar exigen respuestas inmediatas

“Si el consejo comunal supiera el poder constitucional que tienen, dieran respuestas inmediatas ante cualquier dificultad que vivan los habitantes del municipio MBI, pero lamentablemente sólo aparecen cuando llegan las cuadrillas y de resto, seguimos desasistidos por el alcalde”, expresó Caballero.

64 familias afectadas

Por su parte, Daisela Bisamón afirmó que por lo menos 64 familias se ven afectadas, tomando en cuenta además que en la parte baja de este bloque hay un comedor que beneficia a 50 niños de la comunidad y que toda esta contaminación los está perjudicando.

“Los zancudos y las moscas ya no te dejan ni comer, tenemos que mantener las puertas y ventanas cerradas con este calor, porque ya no soportamos los malos olores, hemos acudido a la Alcaldía y a Hidrocentro, pero no nos dan respuesta”, comentó Bisamón.

Asimismo, Matilde Caballero, otra de las habitantes del bloque 44, aseguró que lleva más de dos semanas llamando a Hidrocentro y que el ingeniero sólo les dice que están ocupados en La Candelaria, “Y los de aquí no tenemos derecho, cuando ya esta agua cochina se metió en todos los estacionamientos y la hediondez es horrorosa”.

La señora Matilde comentó que hay muchos niños y adultos mayores afectados con esta situación y las personas de la zona no cuentan con los recursos para pagarle a alguien en divisas para que destape las tanquillas.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo