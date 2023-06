Maracayeros ya no creen en pava del “martes 13”

Considerando que en estos tiempos hay asuntos más importantes en qué preocuparse, algunos maracayeros consultados en las inmediaciones de la plaza Girardot sobre el significado del “martes 13”, comentaron que “eso ya pasó de moda” y que “bajo la bendición de Dios nada malo puede ocurrir”.

Luz Sánchez

La fecha, en el tiempo se estimó, “como la peor combinación para los supersticiosos, ya que el martes se considerado el día de la semana de los malos augurios, mientras que el número 13 es de la mala suerte”.

“Yo no creo en eso. Eso va en la mente de cada quien”, precisó Luz Sánchez. “Eso no asusta, porque la suerte se la da uno mismo, buscando mejorar la vida haciendo el bien, manteniendo un excelente comportamiento en casa y fuera de ella”, resaltó.

La muchacha acotó que quien actúa mal, “pues todo el tiempo no le puede ir bien, porque algún día pagará por los actos que está cometiendo”.

Verónica Cedeño

“Eso de pavoso esta fecha va en cada quien; si uno sale de casa pensando que un edificio le va a caer encima, pues seguro algo le va a ocurrir, porque está concentrando vibraciones negativas”, manifestó Verónica Cedeño.

La joven enfatizó que lo del martes 13 parte de muchos mitos. “Hay que creer en cosas buenas. Es mejor pensar que tienes buena salud, que estas vivo o que por cuestiones del destino te ganaste un carro o te dieron una cosa, pero dejar de salir o no dejarse ver por supersticiones, que va, eso no es normal, algo está ocurriendo mentalmente”, subrayó.

Cedeño apuntó que a ella nunca le ha ocurrido nada en dicha fecha y afirma con certeza: “Va a pasar lo que tenga que pasar bajo la mirada de Dios, a ello, nadie se puede oponer”.

SUPERSTICIÓN

Nelly Realza

La señora Nelly Realza piensa que es una superstición que particularmente no cree. “Yo me baso en lo que vivo en el día a día, en lo concreto y en lo real. Pero perder el tiempo en contraponerse a la mala suerte, en eso no creo”, subrayó.

Hay que imaginar que al abrir los ojos todo va a salir bien, “que pese a la situación país que vivimos, este martes, el miércoles o el domingo, todo va a estar bien”, dijo sonriendo la ciudadana.

Mario Rodríguez

Por su parte, el señor Mario Rodríguez fue muy tajante sobre el significado del día. “No creo para nada en lo pavoso del martes 13 y quienes lo hacen es por sus creencias, porque forma parte de su personalidad”.

El día del que tanto se habla, es un lapso de 24 horas bastante normal como los otros de la semana, puntualizó. “Si con los pensamientos atraes lo malo, sencillamente no te puede ir bien. Si actúas mal, no te va a ir bien. Lo pavoso está en ejecutar acciones que no están acordes que vivir bien”, comentó Rodríguez.

“Si amanecimos vivos, estamos en bendición”, expuso Henry Coronel. “Me levanté muy temprano, con ganas de vivir, de trabajar y de estar en la Gloria de Dios. Nada malo me puede ocurrir”, añadió el ciudadano.

Betxi Berríos

Por la plaza Girardot se encontraba la joven Betxi Berríos. Al consultarla sobre el tema aseveró: “No creo que sea pavosa la fecha, porque estoy de cumpleaños; ahora tengo 23 años y soy una personal normal, con muchas ganas de vivir, con sueños y a medida que pase el tiempo ir logrando grandes cosas. Nuestro objetivo como seres humanos es alcanzar objetivos, haciendo el bien, sin ofender al prójimo, sin hacerle daño, pensando que todo ocurre por designio del Todopoderoso, por su voluntad y no por la nuestra”.

