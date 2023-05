En 90 por ciento se encuentra paralizada la producción agrícola en los caseríos agrícolas de la parroquia Valles de Tucutunemo, municipio Zamora, estado Aragua, donde los productores afirman que la crisis se acentuó por la escasez de gasoil y la falta de financiamientos para labrar la tierra.

En este sentido, el parcelero Mateo Ortuño expresó que tiene varias hectáreas de tierra propias y prestadas para poder sembrar caraota, tomate, maíz, papa, ají, entre otros rubros alimenticios, pero que por falta de maquinaria para preparar los suelos, no ha podido producir.

“Yo vivo en el sector Los Cortijos, tenemos que desplazarnos encolado o a pie, ya que hay muchos vehículos sin gasolina. La situación está ruda, y no hemos sembrado porque no hay gasoil”, afirmó el productor.

El parcelero comentó que a los campesinos y productores están con las manos atadas ante esta ruda realidad. “Para preparar la tierra tú necesitas mínimo 200 litros de gasoil para preparar la tierra y dejarla lista para sembrar, porque tienes que surcar y fumigar y eso se alista a cuánto te cobre el tractor”, relató.

Ortuño comentó que aun con el combustible a 0,50 centavos de dólar, recalcó que es una gran inversión que deben realizar los productos para levantar hectáreas de siembras. “Y si tú consigues gasoil dentro de un carro, debes tener un permiso, porque si no te lo quitan (los funcionarios) y puedes ir hasta preso”, agregó.

El productor comentó que teniendo lista la tierra y ya sembrada la cosecha, los gastos no paran, ya que debe gastar ciento de dólares solo en fertilizantes y herbicidas.

“Un litro de veneno te puede valer 60 dólares, un poco de abono 100, la urea te sale en 50 el saco”, aclaró.

Ortuño comentó que el año pasado puso a producir dos hectáreas y media, pero que actualmente tiene los costos para poder sembrar esa amplitud de terreno. “Sin gasoil no se puede hacer nada”, recalcó.

Llegada de invierno

“Otro problema que tenemos es que tenemos que esperar invierno para sembrar, ya que no tenemos agua de pozo y todos los pozos están dañados, y eso es por todo los caseríos”, afirmó.

Por su parte, Charton Yumar, confesó que ama labrar la tierra, pero con estas precariedades no puede levantar ese sueño y ofrecer rubros alimenticios de calidad a los comercios de Villa de Cura y Aragua.

Tierras fértiles en Valles de Tucutunemo

“En el sector 1 del caserío Los Cortijos, de 50 parcelero, si hay 10 es mucho los que están sembrando”, comentó.

Charton recordó que 20 años atrás salían decenas de camiones semanalmente de las parcelas de Valles de Tucutunemo, afirmando que aquí hay tierras fértiles para sembrar diversas variedades de frutas y verduras.

Solo motorizados

“Ahorita solo tu vez a motorizados con su saco o cesta, eso lo que vemos pasar. Y cuando son las tres de la tarde, tú solo escuchas los pájaros porque ni un carro recorre la carretera”, aclaró.

Ante esta realidad compleja que viven los campesinos de los Valles de Tucutunemo, piden a las autoridades, tanto municipales como nacionales, de que asuman esta situación y buscan los mecanismos de recuperar los campos.

Lee también: Producción agrícola registra este año una caída vertical del 70%



“Hay parcelas que están trabajando y hay muchos que queremos trabajar. Vengan, hagan un censo y apoyen con créditos y maquinarias para poder levantar nuevamente estas tierras de Aragua”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA