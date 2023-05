La fe en la Cruz de Mayo se mantiene en el municipio Ribas

En el municipio José Félix Ribas del estado Aragua, como lo reza la tradición, entre cantos, oraciones y ofrendas se llevó a cabo la celebración de la llegada de la Cruz de Mayo, una costumbre cultural y religiosa que data desde hace más de 150 años y que sigue presente en todo el país.

En este sentido, las instalaciones de la Casa de Santiago Mariño de La Victoria sirvieron de escenario perfecto para que la Fundación de Cultura ribense, en compañía de cultores y comunidad en general rindieran este homenaje a la Cruz, y con ella a la naturaleza por ser el mes de mayo el inicio de la temporada de cosechas y la lluvia. También se considera como un ritual de importancia para la religión cristiana, porque se rinde honor al símbolo de madera donde murió Jesús.

Con respecto al tema, la profesora Norka Cato, reconocida cultora de esta parte del eje Este del estado Aragua, mencionó que esta fecha es una de las más privilegiadas por la concentración de una gran diversidad de manifestaciones culturales y religiosas.

Cruz de mayo simbolo religioso

Señaló Cato, que esta ceremonia es un símbolo religioso que representa la crucifixión de Jesús, y entre las principales características de esta festividad, se destaca por la elaboración de una cruz con mucho papel colorido.

“En el municipio Ribas siguen presentes nuestras tradiciones y el pasado 3 de mayo no dejamos pasar por debajo de la mesa una de las principales muestras de cultura e idiosincrasia, como lo es este acto de fe, donde no sólo le rezamos y le damos gracias, sino que además danzamos, ponemos nuestra creatividad a flor de piel con la creación de nuestras cruces y no obstante fortalecemos nuestro sentir”, mencionó la cultora.

Participación de los cultores

De la misma forma, la representante de la cultura ribense agregó que esta costumbre presenta diversas variantes en cada región donde se celebra. Su significado de fe y espiritualidad trasciende de generación en generación, como un acto de religiosidad, reflexión y protección para el resto del año.

Por otra parte, destacó que este año realizaron el acostumbrado Velorio de Cruz en el Museo Casa de Mariño, acompañados de los cultores y cultoras que hacen vida en la localidad y con el apoyo de las autoridades municipales y el director de Cultura, Moisés Arana, quienes organizaron un tradicional sancocho para el disfrute de todos.

Moisés Arana, director de la Fundación de Cultura en Ribas, precisó que la actividad también contó con la participación de niños y niñas, quienes al ritmo de fulías y cantos interpretados por la agrupación Tambor y Pueblo de El Castaño de la profesora Gisela Carvajal y el grupo de Wladimir Aristiguieta, rindieron culto a la Santísima Cruz.

Finalmente, Arana recordó que esta es una tradición que también se celebra en zonas como Guacamaya, Pao de Zárate y barrio Jesús.

DANIEL MELLADO | elsiglo