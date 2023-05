Estudiante de Derecho denuncia amenazas de su expareja

A la sede del matutino de los valles de Aragua, en la avenida Bolívar Oeste en Maracay, se acercó en la tarde de este lunes la estudiante de Derecho, Breidymar Rodríguez, de 33 años de edad, denunciando públicamente a su expareja sentimental, Betherme Varela, de 40 años, con quien mantuvo una relación amorosa por cinco años.

Breidymar Rodríguez solicita medidas de protección

ACOSO

Con su rostro marcado por el miedo y lágrimas, manifestó que ese ciudadano la tiene acosada e incluso la amenazó que sino regresa con él que se abstenga a las consecuencias. “Yo terminé mi relación con ese hombre en el mes de marzo y de ese tiempo para acá, mi vida es un tormento”.

Dijo asimismo que Varela usurpó su identidad a través de Telegram y además la difama públicamente, señalando “que yo supuestamente lo castré, lo cual es totalmente falso”.

“Reconozco que tuvimos un problema en la comunidad de Samán Tarazonero, donde convivíamos y me vi obligada a defenderme, porque mi ex me estaba agrediendo físicamente”, añadió.

Comentó que “nunca he cometido un delito de esa naturaleza ni mucho menos estoy solicitada por algún cuerpo policial. Temo por mi vida y ante los hechos consigné una denuncia en la Fiscalía 26° del Ministerio Público, en la ciudad de Turmero del municipio Mariño.

“La actual querella está en proceso de investigación y en aras de garantizar mis derechos, acudo a la sede del diario elsiglo a reforzar mi denuncia públicamente que si algo me sucede, el responsable tiene nombre y apellido”, comentó la joven estudiante.

Asimismo solicitó la ayuda del fiscal general Tarek William Saab, para que se resuelva su caso y se le otorguen medidas de protección. “Mi vida está en peligro”, señaló Rodríguez, quien es madre de dos hijos.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

