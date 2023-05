Apuntar la morcilla y el chorizo en la parrillada no es una prioridad

Preparar una parrilla en casa en los actuales momentos, ya no es tan fácil como antes. Llevar a cabo este plan, para quienes prácticamente dependen de un quince o un último, provoca muchas preocupaciones, comenzando por todo aquello relacionado con los costos de los rubros necesarios; algunos de inmediato claudican con solamente pensarlo.

Chorizo, morcilla y chinchurria ya no aparecen mucho en la lista de los parrilleros

Incluso, para quienes tienen una “entradita más” o logran consolidar una “vaquita” en virtud que el sueño parrillero se haga una realidad, no escapan de la incertidumbre de los precios.

Cuando se toma la iniciativa de preparar una parrilla, no solamente hay que tener el tino de elegir el mejor corte de carne, escoger la mejor parrillera, la leña más conveniente o añadir los aderezos ideales. También es indispensable prestar atención a los acompañantes, porque será el punto final y decisivo para disfrutar totalmente de una buena comida.

Aquí comienza el dilema, toda vez que la carne (sin importar el corte) va acompañada de pollo, chorizo (de distintos tipos), chinchurria, morcilla, salsas, ensaladas, pan, yuca, arepa, papa o casabe; es como dicen algunos compradores, “la parrilla no bajó de cantidad, fuimos nosotros los que bajamos de calidad de vida”.

Ventas bajas

Yeiker Jiménez, encargado de una carnicería en el sector El Mácaro del municipio Mariño, asegura que la preocupación no es solamente en los compradores, sino también de los vendedores.

Yeiker Jiménez, encargado de carnicería

“Las ventas han bajado considerablemente, especialmente con los embustidos”, destacó. Expuso que las personas consideran llevar alimentos que puedan estirar por varios días, que invertir dinero en una preparación que como arte de magia desaparecerá en un día.

“Todo ha cambiado, estamos viviendo una realidad muy distinta a los tiempos de bonanza, donde se podía preparar parrilladas hasta tres veces por semana, incluso, ir a restaurantes a gastar sin mucho afán de estar sazonando y estar en el medio del humo”, comentó.

Detalló que tratan de colocar los precios más atractivos para llamar la atención de los clientes, pero que estos se inclinan por llevar pollo, que puede rendir para varias preparaciones (según la cantidad de comensales en casa).

El chorizo y la morcilla eran los más pedidos para acompañar a la carne, pero con esta situación, si llevas uno es difícil decidir por los dos, “al menos que sean dos o tres unidades por cada uno, que se ha convertido en una alternativa”.

“El kilo de morcilla está en 64 bolívares, es la que más se llevan, pero a todo el mundo no le gusta”, aseveró el comerciante, indicando que el chorizo está en Bs. 139 el kilogramo.

Nosotros vendemos productos de calidad, pero no podemos obligar a las personas para que se lleven todo lo que ofrecemos, aseguró Jiménez. “Nos hemos adecuado a la situación económica actual, pero no todos tienen esa oportunidad, realmente no está fácil”, acotó.

Los parrilleros “desaparecieron”

Nilson Alvarado, trabajador

Nilson Alvarado es otro joven que trabaja para otra carnicería en el municipio Mariño. Afirma que han “desaparecido” los parrilleros. “Ya son pocos los clientes los que llegan a este sitio a preguntar por estos rubros, si vienen, pero no como antes”, describió.

Enfatizó que tienen combos para atraer clientes, pero expresó que los compradores se interesan por alimentos que cubran los menús de la semana.

“La morcilla la tenemos en Bs. 56,90 el kilo, el chorizo Bs. 160 y la chinchurria en 56,90 bolívares, dónde pueden conseguir estos precios”, relató el joven.

Argumentó que una buena parrilla debe estar acompañada por todos los “jugueticos”, porque si falta uno de los elementos, es como un perro caliente sin salchicha. “Sabemos que las personas hacen el esfuerzo para comprar lo que más puedan llevar de comida porque es necesario, pero eso ha provocado la merma en nuestros negocios”, añadió.

Alvarado recalcó que cuando se planifica un encuentro parrillero se toma nota de todo lo que se debe comprar, pero manifestó que en ocasiones hay personas que por no tener dinero para cubrir los gastos, tienen que descartar algunos rubros, “los más sacrificados, la morcilla, el chorizo y la chinchurria”.

