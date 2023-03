La pandemia golpeó a muchas familias en todo el mundo, pero fue durante esos días difíciles que muchos se levantaron, como Rubmar Chacín, administradora de profesión, pero emprendedora de la vida, creadora de Inversiones Genesisi donde se realizan prendas de vestir y sublimado, un oficio que nunca pensó que aprendería.

Rubmar Chacín, creadora de Inversiones Genesisi

Chacín, lo poco que sabía coser, lo aprendió por Internet y sólo lo hacía con hilo y aguja, y con este escaso conocimiento, en tiempos de pandemia elaboró un tapabocas y lo publicó en sus redes sociales y para su sorpresa, al poco tiempo, una amiga gerente de una empresa de seguridad, le encargó 100 unidades.

Seguir aprendiendo

Fue allí donde Rubmar comprendió que debía seguir aprendiendo para empezar con una pequeña máquina a fabricar otro tipo de piezas de vestir como franelas, monos, leggins, ropa para niñas y así sucesivamente hasta llegar a realizar sus propios sublimados.

Desde Inversiones Genesisi cada día se siguen creando nuevos diseños

Estando en confinamiento, las únicas clases que pudo recibir esta emprendedora fueron a través de Internet, pero su progreso fue tan impresionante que ahora cuenta incluso con máquinas industriales.

“Dios me ha dado la sabiduría para ir creciendo y ahora tengo mi pequeño taller y el sueño de tener uno grande y aunque nunca pensé que me dedicaría a esto, pero me ha parecido una experiencia maravillosa”, expresó Chacín.

Además de todo esto, la emprendedora asegura que su proceso no ha terminado, pues le gusta inventar cosas nuevas y por eso ahora realiza sublimado en gran formato, además de unas etiquetas que quedan como un estampado en relieve con una técnica que ella misma ideó y ahora también realiza colitas para ofrecerlas al mayor en las tiendas.

