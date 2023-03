Lenny Kravitz estará en segmento especial de los Óscar

El músico estadounidense Lenny Kravitz actuará en los Óscar dentro del segmento “In Memoriam”, un espacio en el que se homenajea a miembros de la industria cinematográfica fallecidos el año anterior, anunció este lunes la Academia de Hollywood en un comunicado.



El artista ganador de cuatro Grammy aparecerá así en una de las partes más seguidas-Foto Cortesía

Lenny Kravitz en los Óscar

El artista ganador de cuatro Grammy aparecerá así en una de las partes más seguidas anualmente en la retransmisión de estos premios y que el año pasado contó con la música del coro The Sample Choir como protagonista.



Kravitz se une al selecto de grupo de cantantes, liderado por Rihanna, que ambientarán la 95ª entrega de los Óscar, edición que dispondrá de algunas caras visibles en el mundo de la canción que no han sido desveladas.



Escritor, productor y multiinstrumentista, Kravitz ha trascendido géneros a lo largo de más de tres décadas de carrera musical con la grabación de once álbumes de estudio y más de cuarenta millones de copias vendidas internacionalmente.



Como hijo único de la actriz Roxie Roker y del productor de cine Sy Kravitz, Lenny Kravitz tiene profundas conexiones con Hollywood, ya que también estuvo casado con la actriz Lisa Bonet y su hija es la intérprete Zoë Kravitz, conocida principalmente por los filmes “Mad Max: Fury Road” (2015) y “The Batman” (2022).



Asimismo, él se ha prodigado en la gran pantalla encarnando diversos papeles en producciones como “Precious” (2009), “Hunger Games: Catching Fire” (2013), “The Butler” (2013) o “Shotgun Wedding” (2022).



La 95ª edición de los Óscar tendrá lugar el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos), contando con el cómico Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias y televisada en directo por la cadena ABC en más de doscientos territorios repartidos por todo el mundo.

Jamie lee curtis no asistirá a la cena

La actriz Jamie Lee Curtis, opta a un premio a mejor actriz de reparto en los Oscar de este año, pero no asistirá a la tradicional cena de los nominados ya que se va a la cama pronto: “Mami se acuesta temprano”, dijo a un periodista al ser preguntada al respecto, informó la cadena Foxnews.

Curtis ha recibido este año su primera nominación al Oscar por su interpretación en la cinta “Everything Everywhere All at Once” -Foto Cortesía

Su primera nominación al Oscar



Curtis ha recibido este año su primera nominación al Oscar por su interpretación en la cinta “Everything Everywhere All at Once” y la Academia de Hollywood suele celebrar de forma previa a la entrega de los galardones una cena con todos los candidatos.



El fin de semana, Curtis, de 64 años, asistió a la gala de entrega de los Premios Film Independent Spirit, donde declaró a la revista Hollywood Reporter que la cena de los nominados a los Oscar que se celebra este jueves es demasiado tarde para ella.



La hija de Tony Curtis y Janet Leigh insistió en que le gusta descansar toda la noche, incluso si ello supone no poder asistir a algunos de los eventos convocados por la Academia de Hollywood.



Al contestar al periodista la actriz señaló: “Ahora podrías decir, ‘Jamie, estás nominada para un premio de la Academia. ¿Vas a estar en la sala con solo los nominados para el premio de la Academia?, y lo he rechazado”, dijo la actriz estadounidense al citado medio especializado.

Mami se acuesta temprano



“¿Por qué? Porque mami se acuesta temprano”, dijo sobre su ausencia. “Porque las 7:30 PM van a ser las 9 antes de que tengamos comida, ¿y sabes qué? No me pasa nada bueno después de las 9 en punto. Nada. ¡Cero!”, agregó.



En la gala de los Oscar, que se celebrará el próximo domingo, 12 de marzo, Curtis competirá por el premio a la mejor actriz de reparto con Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever); Hong Chau (The Whale); Kerry Condon (The Banshees of Inisherin); y Stephanie Hsu ( Everything Everywhere All at Once).

Fuente:EFE