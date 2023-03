La actriz Jeannette Rodríguez habló de su retiro de las pantallas

La actriz Jeannette Rodríguez regresó a las pantallas, luego de que la presentadora Viviana Gibelli le hiciera una entrevista en su canal de la red social de YouTube, VivianaGibelliTV, en la que habló sobre su contundente lejanía de las novelas.

La venezolana destacó que gran parte de su pausa, fueron por muchos problemas personales y entre ellos económicos: “Llegó un momento donde venía con muchos problemas legales, que debía resolver y defenderme, y eso me afectó muchísimo”.



Asimismo, Jeannette Rodríguez reveló que esa gran inspiración que llevó desde unos inicios, fue en caída por lo que sentía: “Esta pasión que yo te cuento como amo yo mi profesión, yo decía que algo estaba pasando en mí que yo decía no, no me está gustando nada de esto, no me estoy sintiendo bien, lo sé hacer, lo hago, cumplo, pero no me sentía bien”.

Rodríguez sostuvo que, en varias oportunidades, sintió una gran presión social: “Era la época esta de los paparazzi, y yo me sentí tan agobiada, y yo no podía salir, no podía, hacer nada, era esa fama que yo no me esperaba, que yo no buscaba, ya que cuando salí de Venezuela, lo que buscaba era crecer como artista”.

Los comentarios de los internautas se hicieron sentir, luego de que expresaran que es una gran artista, que es hermosa y que es una persona muy madura y se conserva muy bien.

Quién es Jeannette Rodríguez?

Es una actriz venezolana, conocida desde la década de los ochenta por sus trabajos en el género de la telenovela, especialmente recordada por su papel protagonista en Cristal.

En la Actualidad está residenciada en Miami, en cuanto a su carrera hizo una breve aparición en la película “Miss Tacuarembó” en 2010, y se dedicó mayormente a trabajar en teatro. En la actualidad se encuentra inmersa en la grabación de la serie “Hada Madrina”, una coproducción México-EE. UU.-España que intercala ficción con casos reales.

