CLEBA celebró los 206 años del natalicio de Ezequiel Zamora

El mayor (GNB) José Arias, presidente del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (CLEBA), expresó en la sección especiala que “Celebramos los 206 años del natalicio de Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano, militar insigne de Venezuela, defensor fiel de la lucha campesina y los derechos del pueblo. Su rebeldía está presente en el corazón de la Patria y de todos nosotros”.

Fueron condecorados quienes han tomado las banderas del proyecto bolivariano y zamorista para seguir la lucha por la justicia social y la unión cívico-militar. elsiglo

Ayer se realizaron diversas actividades para conmemorar un año más del nacimiento de aquel hombre que puso a temblad a la oligarquía por sus diversas luchas a favor del pueblo venezolano, en especial, de los más desposeídos.

Arias fue el orador de la sesión especial que se llevó a cabo en las inmediaciones del Monumento de Ezequiel Zamora, en Villa de Cura. “Qué fue lo que construyó Zamora”, dijo el presidente del Cleba en su discurso, citando al comandante Hugo Chávez en una de sus alocuciones en relación a la fecha.

“Por eso fue, aquella tarde del 14 de abril; por eso fue que, Rosa Inés Chávez, la abuela de nuestro gigante Chávez nos habló tanto de la Casa Vieja, que el abuelo se marchó con nuestro General. Por eso fue que ingresamos al Ejército Federal impulsado por la palabra de Jacinto Pérez Arcay, y por eso fue que la noche del 3 y 4 de febrero del año 1992. Ezequiel Zamora volvió de la oscuridad con su canto de siempre, tierras y hombres libres, elecciones populares, horror a la oligarquía, y por eso fue que nuestro presidente Nicolás Maduro es el conductor de victorias”, describió Arias con mucho fervor.

Ezequiel Zamora, hombre determinado al pueblo soberano

El legislador regional hizo un breve recorrido del porqué Zamora se levantó en armas (a partir de 1846) para luchar incansablemente por el respeto al campesino y de los derechos de los pobres. “Por ello debemos reconocerlo como el General del Pueblo Soberano”, apuntó.

“Hermanos y hermanas, ya con estas palabras de sentimiento, de recorrer, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, no me queda más que parafrasear la máxima de Antonio Machado: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Por ese andar dieron sus vidas Rodríguez, Bolívar, Zamora y el gigante Chávez, por lo tanto tenemos que seguir ayudando a nuestro pueblo”, refirió el orador.

Calidez de la dicha de Zamora

Por su parte, la gobernadora Karina Carpio manifestó su orgullo por la calidez del pueblo zamorano. “Este es un municipio cargado de espiritualidad, pero también de mucha historia. La historia es innegable y ha puesto un sello en nuestro corazón”, aseveró la mandataria.

“Aquí compartimos con este pueblo cargado de principios e ideales, como lo son, el respeto, unidad, solidaridad, espíritu de justicia y espíritu de conquista, que nos tienen que acompañar a los hombres y mujeres que formamos parte, precisamente de este pedacito de la historia”, mencionó.

Carpio, haciendo alusión de la lucha de Ezequiel Zamora expuso, “somos el resultado, no la consecuencia; somos el resultado de muchos años de camino, de cabalgar a caballo y de muchos años de pies descalzos, por ello, somos producto de esos sueños, de hombres y mujeres que comenzaron hace muchísimos años y que ese caminar permitió que nosotros y nosotras estuviéramos aquí, acompañados de un pueblo con los más altos niveles, criterios políticos y madurez política suficiente para seguir luchando para seguir viéndonos como un solo gobierno y con un solo corazón”.

“Como no iba a decidir ser libre, si estoy aquí porque un pueblo decidió que yo fuera su gobernadora”, puntualizó.

“Mi compromiso como mujer revolucionaria, tal vez casada con mis principios, con los principios de Zamora, de Chávez y de Bolívar, nos corresponde de este lado de la historia materializar la lucha por un pueblo, por un pueblo libre y soberano, un pueblo cargado de fe y de esperanza”, aseveró.

Actos para el natalicio de Ezequiel Zamora

La gobernadora rindiendo homenaje a Paula Correa, madre de Ezequiel Zamora, dijo que ella nunca imaginaría lo que estaba pariendo; “nunca se imaginó que ese niño que salía de su vientre, se convertiría en ese hombre que lucharía por los más desposeídos”, complementó.

Entre tanto, Anahís Palacios, alcaldesa del municipio Ezequiel Zamora, resaltó que se hicieron unos actos propicios para conmemorar los 206 años del nacimiento del General del Pueblo. “Estamos cargados de la más profunda y alta moral revolucionaria, chavista, bolivariana, patriota, que nos convocó en este día tan importante para reafirmar una vez más nuestro compromiso, un compromiso de lucha con la revolución bolivariana, con un pensamiento que tiene más de 200 años, pero que están más vigentes y vivos que nunca”, reflexionó.

Destacó que “hoy Zamora, les dice a los enemigos de ayer, que son los mismos enemigos de hoy, que seguimos firmes y de pie, porque decidimos ser libres, independientes y soberanos”.

“No han podido ni podrán doblegar a este pueblo y hoy lo hicimos con mucha fuerza y firmeza, y seguimos nosotros, aumentando nuestra moral, nuestra ética y compromiso revolucionario por darle continuidad a la revolución bolivariana con nuestro presidente y conductor de victorias, Nicolás Maduro, al frente, como hoy estuvimos con Zamora al frente”, recalcó la alcaldesa.

