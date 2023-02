Gremio de docentes, firmes en exigencia de mejoras salariales

Durante la mañana de este miércoles el gremio de docentes salió nuevamente a las calles de la ciudad de Maracay, municipio Girardot, ratificando que continuarán en las jornadas de protestas y de “brazos caídos” hasta no conseguir que el Ejecutivo nacional presente mejoras salariales.

La marcha recorrió toda la avenida Bolívar. elsiglo

Al ritmo de los tambores y acompañados de varios cantos y consignas, los docentes recorrieron la avenida Bolívar de Maracay, desde la avenida Ayacucho hasta el cruce con la Av. Fuerzas Aéreas.

Durante el recorrido, los maestros manifestaron que no volverán a las aulas de clases hasta no obtener una respuesta, alegando que no cuentan con dinero ni para pagar el pasaje hasta las instituciones educativas, y además señalaron que muchos de ellos son padres y madres, cabeza de hogar, por lo que el garantizar la comida diaria se ha convertido en un completo dolor de cabeza.

Hablan los docentes

En este sentido, la profesora Narduvis Díaz mencionó que desde el día 9 de enero se mantienen en las calles, “estamos protestando ya que nuestro patrono no nos cumple con los estatutos de nuestra contratación colectiva, tenemos una convención colectiva vencida desde el año 2019”.

Asimismo, destacó que a estas alturas y a pesar de las manifestaciones, todavía no se ha iniciado la contratación de la convención colectiva, “exigimos un salario indexado a lo que es la canasta básica, que nos cubra alimentación, salud, recreación y estudios para nuestros familiares”.

Mencionó que el aumento de sueldo que están solicitando, también debe estar calculado al dólar del Banco Central de Venezuela, “todos los días cambia el precio, por eso pedimos que se realice el aumento de esta forma”.

Además, Díaz precisó que en los planteles no se encuentran dando clases a los alumnos, “nos mantenemos en asambleas permanentes en todas las instituciones, esto no es una protesta parroquial ni municipal, esta es una protesta a nivel nacional”.

Mejoras salariales no es lo único que reclaman los docentes

De igual forma, Ronald Rebolledo señaló que sólo están reclamando al estado sus derechos, “no tenemos HCM, servicio funerario, nos están violentando el artículo 91 de la Constitución, estamos reclamando nuestros derechos contractuales, la firma del contrato colectivo, no estamos de fiesta”.

Precisó que en la institución donde labora no se encuentran dando clases, “estamos de brazos caídos, nuestra lucha es por hacer respetar nuestros derechos”.

Noribel Pérez indicó que sólo piden un sueldo digno, “desde el 2019 tenemos vencido el contrato, además nuestras primas fueron eliminadas, queremos que el Gobierno nacional se siente en la mesa de diálogo para comenzar las discusiones y negociaciones para nuestra contratación”.

Pérez señaló que es necesario que se le cancele a todos los docentes las deudas que están pendientes, “estamos de brazos caídos y en espera de un pronunciamiento de parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Gobierno nacional”.

Lucha de Educadores

Como todas las marchas, los representantes de las diferentes organizaciones de educación, así como los sindicatos de docentes, estuvieron presentes en la concentración de los maestros, destacando que acompañan la lucha de los educadores.

Al respecto, Clemente Hernández, presidente de Sitraenseñanza Aragua, resaltó que los docentes y los representantes intergremial no cesarán con la lucha de sus derechos, “el Gobierno se ha hecho el sordo, mudo y ciego con relación al aumento salarial, tenemos casi un mes en la calle y la ministra de Educación sólo hace silencio al respecto”.

De igual forma, William Acosta, presidente de Simprotec, recalcó que los educadores seguirán en las calles reclamando la firma del contrato colectivo, así como las reivindicaciones, “no se trata sólo de eso, el Gobierno debe tomar conciencia, ya esta lucha se ha convertido en una crisis humanitaria”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo