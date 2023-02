Desde hace 402 años, la devoción a Nuestra Señora de la Candelaria en el estado Aragua, representa el deseo de toda su población para seguir esa luz que irradia desde su antorcha, con el Niño Dios en sus brazos, guiando a los creyentes hacia la fe y la esperanza, y ese es el mensaje central de hoy 2 de febrero en el corazón de todos los turmereños que cada año la honran como su patrona.

La Virgen de la Candelaria tiene su origen en Tenerife, España y se caracteriza por ser una advocación mariana de piel morena y cabello ondulado y además de esto, por tener al Niño Jesús lo suficientemente grande como para caminar; por este motivo, es parte de la tradición venezolana, que en su día, se levante el pesebre y se guarden los adornos navideños, representando el final de la etapa del Salvador del mundo siendo sólo un bebé.

ARAGUA ENCIENDE SU LUZ



Es por este mismo motivo que en los andes venezolanos, se acostumbra realizar la tradicional Paradura del Niño, esto se debe además al hecho de que el Día de La Candelaria surgió luego de que en el año 494, el papa Gelasio I prohibiera y condenara celebraciones paganas que realizaban en esta fecha, y por lo tanto, la sustituyó por la fiesta de la presentación, para festejar el día en que el Niño Jesús lo presentan en el Templo de Jerusalén; además de esto, se conmemora la purificación de la Virgen María después del parto.

Pero no fue sino hasta finales del siglo XIV cuando fue encontrada por dos pastores a orillas del mar y donde empezaría su culto ya como una advocación mariana y esa fe llegó a Venezuela a finales del siglo XVII cuando un considerable número de familias de origen canario se desplazan a esas tierras.



En el estado Aragua, Turmero es el epicentro de todas las actividades religiosas en honor a la Virgen María en su advocación de la Candelaria y es por esto que, el padre José Gregorio Bracamonte, párroco de la localidad, asegura que se llena de alegría al ver como el templo se llena con un “desborde de peregrinos y devotos”, para celebrar este día.



“Es una festividad realmente hermosa por parte de la comunidad parroquial y de todos los hermanos que han preparado cada día, porque la novena se realiza por distintos sectores como una iglesia que trabaja por todos, por eso, los hermanos evangelizan para luego concentramos para celebrar la novena, con un rosario y la santa misa”, expresó el párroco.

PROCESIÓN A LA SANTA PATRONA



Bracamonte comentó que el pueblo turmereño manifestó el amor hacia su patrona en cada día de actividad religiosa, destacando la misa de aurora que se realizó este miércoles a las 5:00 am en el Boulevard, frente a la iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria, por lo que invitó a toda la población a participar hoy jueves de las distintas eucaristías a celebrarse a las 7:00 am; a las 10:00 am (misa presidida por el obispo de Maracay, monseñor Enrique Parravano) y en la tarde la procesión de la Santa Patrona.

“Ya tenemos lista toda la parte logística, porque cada año vemos una cantidad de gente impresionante, aquí en Turmero hay una fidelidad y una devoción muy grande y lo hemos comprobado, puesto que, estos días han sido de muchísima participación de las comunidades y estamos seguros que para el día central (hoy jueves) esto se va a desbordar”, continuó el padre.



El presbítero además instó a la población a que recordaran siempre el mensaje de su patrona que sigue siendo luz para todos ellos, porque “la Virgen de la Candelaria lleva una lámpara en la mano para indicarnos el camino del bien, del amor, de la paz, disipando las tinieblas, el pecado y con esa luz que ella va irradiando, va abriéndonos el camino y con el niño en sus brazos nos está diciendo ‘aquí está el Salvador del Mundo”.

DEVOCIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

Esta devoción por La Candelaria acompaña a millones de creyentes en todo el mundo y este es precisamente el caso de Joel Noguera, quien afirmó que desde muy pequeño su familia le inculcó esta fe y por eso, desde que tiene memoria asiste a las festividades en honor a su patrona, y que con el paso del tiempo fue testigo de sus milagros.

“Nuestra virgen morena es milagrosa, ha intercedido ante nuestro Señor por muchas personas de aquí de Turmero, yo mismo le he pedido muchos favores y me los ha cumplido, sobre todo en sanidad para mi familia y como devoto siempre cumplo mi promesa con ella”, relató Noguera.



Este hombre de fe, cuenta que cada año como feligrés, asiste a las celebraciones religiosas como la misa de aurora, la misa solemne y por eso, de la mano de un grupo llamado “Amigos Turmereños”, se reúnen para asistir y apoyar en todas las actividades en honor a La Candelaria.

