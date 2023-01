Miss Universo confesó que no se bañó la noche del certamen

La actual Miss Universo 2023 R’Bonney Gabriel, contó en una entrevista realizada por Insider, que no se lavó el pelo durante todo el certamen y hubo días que tampoco se bañó.

“La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el pelo en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero. ¡Y todavía no lo he hecho!”, confesó.

Gabriel aseguró que este fue uno de los trucos de belleza que le ayudó a ganar el concurso internacional.

“Con estos métodos, para la fase final, pude soltarme el cabello; me pusieron una serie de productos que permitieron que mis rizos lucieran espectaculares y por largo tiempo, ya que cuanto más sucio esté el cabello, los rizos se verán más lindos, limpios y nítidos”.

Por último, dijo a la cadena que tampoco se bañó la noche de coronación para conservar el bronceado que se había hecho previamente para conservar el tono color canela en su piel.

“Me hago autobronceado porque soy de piel clara y cuando estás en el escenario, las luces te aclaran y quieres que esos músculos exploten”, concluyó.

R’Bonney Gabriel se convirtió en la reina del universo el pasado 14 de enero en Nueva Orleans, en medio de un polémico resultado y opiniones divididas en las redes sociales, seguramente estas confesiones o “trucos de belleza” aplicados por Gabriel seguirán dando de qué hablar.

