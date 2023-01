Amanda Dudamel Newman, Miss Venezuela 2021, alcanzó el título de primera finalista en el Miss Universe, certamen internacional que promueve el liderazgo, la inspiración y el impacto positivo de las mujeres a nivel mundial. R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, fue la ganadora.

FOTO:CORTESÍA

“Gracias Venezuela. Mi participación fue por ustedes y para ustedes. Confiaron en mí desde el primer momento, me vieron aprender, me acompañaron a crecer y ahora son parte de este gran sueño. Sigamos soñando en grande Venezuela. Somos capaces de esto y más”, declaró Amanda minutos después de haber finalizado la competencia.

Jonathan Blum, presidente de Cisneros Media, expresó su satisfacción en nombre de Cisneros Media, Venevisión Media y Miss Venezuela. “Estamos muy complacidos con la participación de Amanda. Una vez más el nombre de Venezuela brilló en el mundo gracias a su inteligencia, compromiso, carisma y sensibilidad social”.

Amanda Dudamel Newman

FOTO:CORTESÍA

Amanda lució un vestido en tonos azules del diseñador Nidal Nouaihed y en la pregunta final aseguró que como Miss Universo trabajaría para seguir el legado de todas las mujeres que se sienten inspiradas por sus mensajes y transformadas por sus acciones. “Soy diseñadora de modas de profesión pero como mujer una diseñadora de sueños”.

El jurado estuvo integrado por Ximena Navarrete (Miss Universo 2010), Big Freedia (cantante), Mara Martin (modelo), Wendy Fitzwilliam (Miss Universo 1998), Emily Austin (periodista), Olivia Quido (empresaria), Myrka Dellanos (presentadora de televisión) y Sweta Patel (vicepresidente de mercadeo y comercialización de Roku Inc.).

La competencia reunió a las representantes de 83 países y es la primera ceremonia que se lleva a cabo bajo la gerencia de la tailandesa Anne Jakrajutatip, directora ejecutiva de JKN Global Group, conglomerado de contenidos y medios que en octubre de 2022 compró a la organización Miss Universo.

Amanda destacó en Nueva Orleans por vestir diferentes piezas elaboradas por ella para la cápsula #PhygitalUniverse de su marca de moda responsable @ByAmandaDudamel. En su rol como diseñadora, Miss Región Andina 2021 siempre ha buscado que sus creaciones estén enmarcadas dentro de la filosofía del upcycling o reutilización de ropa.

La versatilidad y la dedicación de Amanda la hicieron llevar a la pasarela en traje de baño un mensaje de prevención contra el abuso infantil (Los niños no son juguetes – Kids are not toys); así como exaltar la disciplina de los atletas venezolanos rindiéndole homenaje a la selección nacional con la “Heroína Vinotinto” que usó como traje típico.

Amanda estará de vuelta a Venezuela en el transcurso de los próximos días para continuar con el desarrollo de sus proyectos personales.

