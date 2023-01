Alcaldesa Lolimar Montilla homenajeó a docentes sanmateanos

La alcaldesa Lolimar Montilla, en un acto de salutación, reconoció recientemente la labor que desarrollan los docentes en el municipio Bolívar.

Además de la alcaldesa, la actividad contó con la presencia del profesor Argenis Colmenares, enlace de Educación del municipio Bolívar; la profesora Iris Rodríguez, supervisora Intercircuital; la presidenta del Concejo Municipal, concejala Yanelys Calanche; el edil Javier Silva, y la directora general de la Alcaldía de San Mateo, Jonheysi García.

“Estamos pasando por un duro momento, pero aquí estamos trabajando, seguimos luchando, cada uno colocando un poquito. Vamos a seguir avanzando, que este año sea de bendiciones. Va a continuar el año escolar, y ese trabajo que hacen ustedes a diario es un trabajo de dedicación, de amor, constancia, que se lleva en la sangre, su paciencia en las aulas no la tiene todo el mundo”, dijo.

“Yo soy como ustedes, con esa vocación de servir. Dios me trajo aquí para servirle al pueblo de San Mateo, me gusta la labor social, por eso quiero dar las gracias a ustedes que son una gran familia educativa para seguir trabajando en equipo. Sé que tenemos errores, pero estamos corrigiendo para hacer de San Mateo lo mejor de Aragua, este no es solo un eslogan, es un sentido de pertenencia y amor por salir adelante, sé que vienen muchas bendiciones, somos hermanos en Cristo y sé que Dios y la virgen de Belén nos ayudará”.

Por su parte, la profesora Iris Rodríguez, supervisora Intercircuital del municipio Bolívar, cerró la actividad con sus palabras, destacando su agradecimiento con la alcaldesa y los concejales, “estamos unidos, somos una gran familia, somos un ejemplo a seguir, somos ejemplo de solidaridad, respeto, gracias por el reconocimiento y sé que vendrán muchos más”, finalizó.

elsiglo