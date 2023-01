Desde el año 2012, los habitantes de la calle El Canal cruce con calle Lara del barrio Brisas del Lago, municipio Girardot, viven a la deriva a la espera de una respuesta habitacional, ya que las aguas del Lago Los Tacarigua, mejor conocido como Lago de Valencia, acecha los hogares que con mucho esfuerzo construyeron.





Y es durante estos años, muchas familias han visto con dolor como a otras familias de las calles principales, son sacadas a refugios y se les entrega viviendas, mientras a los residentes de estas calles sólo los visitan en época de campaña electoral, según denunciaron, a prometer y jurar, palabras que se olvidan al ser ganadores de los cargos públicos.

Mencionaron que el dolor y la desesperación los acompañan a diario, mencionaron que tener las aguas del Lago de Valencia en sus patios es una situación que no los deja descansar tranquilos, ya que día y noche temen que ocurra una tragedia, aunque con el paso de los años este se ha convertido en su día a día.

En este sentido, Albertina Carrillo mencionó que el año 2012 se les hizo un censo y le dijeron que en los próximos días iban a ser desalojados, pero no fue así, “esta es la última calle que queda de Brisas del Lago, de la avenida han sacado a inquilinos y hasta invasores, pero nosotros que somos propietarios no nos sacan”.



Asimismo, manifestó que la calle de atrás ya se la consumió las aguas del lago, “dicen que es el río Güey, pero en realidad ya eso es laguna, aquí recogieron 30 carpetas de propietarios y todavía no los han llamado, tengo 30 años viviendo en esta calle, ya los baños están completamente colapsados”.





Carrillo destacó que muchas de las viviendas de la zona han tenido que construir pozos sépticos para poder hacer sus necesidades, “todo el sistema de aguas residuales está colapsado, los baños no se pueden utilizar a menos que se les haga los nuevos pozos, cuando llueve la calle se inunda de cloacas, la gobernadora Karina Carpio y el alcalde Rafael Morales nos visitaron en tiempo de campaña, pero aquí seguimos esperando solución”.



De igual forma, Joana Lara indicó que fueron visitados por Protección Civil, “ellos vinieron a hacernos una inspección, pero no nos han dado más respuestas, de verdad la situación es insoportable, aquí estamos medio arreglando las casas, pintando, qué más podemos hacer”.

Además, Ana Manrique detalló que es necesario que se les brinde una solución rápido, “estamos cansados y desesperados de tanto esperar, han pasado muchos años y lo que hacen es decirnos que nos van a solucionar, pero nada que hacen algo al respecto, vivimos con las aguas negras y los malos olores, de verdad la situación es insoportable”.



En este sentido, Xiomara Castellano destacó que el callejón El Canal ya está repleto de agua, “tuvimos que rellenar el patio para que el agua no pasara, no nos han dado una respuesta, dan soluciones, pero de pura boca, no hay forma ni manera que ellos vengan a visitar esta zona, soy una persona que padece de cáncer de piel y tengo que vivir en estas condiciones, de verdad no es justo”.



Castellano señaló que las casas tienen problemas de filtración y ya se encuentran agrietadas, “ellos asumen de boca, pero no hacen más nada, hace poco nos entregaron un galón de pintura, cómo pinto yo el frente de mi vivienda con un galón de pintura y entonces cuando pasan los carros me salpican las paredes de aguas residuales”.



Por su parte, Jardevis Olivar resaltó que el problema de su vivienda es que en esa zona la parte de atrás ya está cediendo y las casas se encuentran inclinadas, “lo que es el área del cuarto de mi hijo la hemos tenido que rellenar varias veces, todo el patio llegaba hasta el final pero, ya eso es agua del Lago Los Tacarigua”.



Finalmente, Olivar indicó que ya su patio es un pequeño espacio, “todo se ha derrumbado, cuando se podía nosotros comprábamos cemento y se lo colocábamos, pero ahora no tenemos dinero para hacer eso, tengo más de 20 años viviendo en esta zona y aquí seguimos esperando, ya es momento que se pongan las manos en el corazón y nos ayuden a solucionar nuestro problema”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | YASSIN RODRÍGUEZ (pasante)