Siguen llegando venezolanos desde otros países al Terminal de Maracay

En la última semana del año se observa poca afluencia de pasajeros saliendo desde el estado Aragua hacia otras regiones del país, sin embargo, han sido muchos los visitantes que han llegado al Terminal de Maracay, provenientes mayormente de los estados Táchira y Zulia, por tratarse de zonas fronterizas por donde están ingresando venezolanos radicados en el exterior para visitar a sus familiares durante estas fiestas.

Continúan llegando pasajeros al Terminal de Maracay



En este sentido, Douglas Sánchez, gerente de una reconocida línea de transporte, explicó que posiblemente del 5 al 10 de enero las ventas sean favorables para las oficinas del Terminal de Maracay, sobre todo porque muchas de estas personas que están entrando a Venezuela, buscarán salir del país nuevamente.



“Invitamos a las personas a que vengan y reserven sus pasajes para que disfruten con sus familiares este fin de año, hasta los momentos no hemos tenido ninguna eventualidad, todo está fluyendo con total normalidad y sin contratiempos”, aseguró Sánchez.

Douglas Sánchez



Asimismo, precisó que este año no se han visto colas para la venta de pasajes, no sólo por la poca afluencia de pasajeros, sino porque en la actualidad hay muchas alternativas para realizar reservaciones de manera virtual, por lo tanto los usuarios no se ven en la necesidad de ir hasta la taquilla.



Luis López, coordinador de pista de otra línea de expresos con oficina en Maracay, afirmó que aunque las ventas han estado bajas, no hay una ausencia total de pasajeros, ya que siempre hay personas saliendo y todavía tenemos la esperanza de que esto mejore en enero”.

Luis Lopez



“Hasta el 23 hubo mucha entrada de pasajeros, de los cuales, la mayoría viene de San Cristóbal y San Antonio, ya que muchas personas entran al país por esas zonas, la mayoría vienen de Perú, Chile, Ecuador, Colombia, quienes llevaban mucho tiempo sin ver a sus familiares y decidieron venir de visita”, añadió López.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo