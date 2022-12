Declaración de impuestos definitivos iniciará el 4 de enero

El Servicio de Administración Tributaria Municipal (Satrim), informó que a partir de este 4 de enero de 2023, se iniciará el cobro de los impuestos definitivos del año 2022, asegurando que los que se pongan al día contarán con descuentos importantes.

Erick Beni, superintendente municipal

Dicha información la ofreció el licenciado Erick Beni, superintendente del municipio Girardot, quien además destacó las facilidades tecnológicas para que los contribuyentes se pongan al día con sus tributos.

“Todos nuestros productos son digitales y a través de la web”, resaltó la máxima autoridad de Satrim, haciendo una mención especial sobre el desarrollo de estas plataformas digitales para la cancelación de todos los tributos.

En este contexto, Beni recalcó que hasta el 31 de diciembre, los contribuyentes pagarán los impuestos de noviembre, y a partir del 4 de enero podrá cancelar los de diciembre e iniciar el pago de la definitiva anual.

Asimismo, el Superintendente mencionó la importancia también de cancelar el mes de enero, ya que allí comenzarán los descuentos beneficiosos para los propietarios de Fondos de Comercios.

“Por qué nombramos enero acá, porque después de cancelar el mes de enero 2023, automáticamente te llega la renovación de licencia de actividades económicas por el correo. Esta comenzará a llegar entre el 16 de febrero y el 28 de febrero”, informó.

Añadió diciendo que al estar al día, las personas naturales y jurídicas con inmuebles tendrán un descuento de 30%.

Con respecto a los que cuentan con actividades económicas, destacó que a pesar que tienen oportunidades de cancelar el mes de diciembre hasta el 31 de enero, explicó que contarán con un incentivo del 5% si cancelas hasta el 15 de enero, ese monto.

VEHÍCULOS

En otro punto, el Superintendente Municipal de Girardot destacó que a partir del 1° de febrero contarán con la actualización tributaria para los vehículos y esta será de forma digital.

“Te entregamos el certificado, pero ahora no es una calcomanía que la pegas en el carro. Ahora es un Código QR, donde puedes guardarlo con los documentos del vehículo”, puntualizó Beni.

Informó que cuando estén desplegados con las autoridades de seguridad, los fiscales del Satrim sólo escanearán dicho código, siendo fundamental para los conductores.

EXIGE LA FACTURA

En otro contexto, Erick Beni, cumpliendo con las instrucciones del alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, ratificó que fortalecerá la campaña ‘Exige tu Factura’, durante el primer trimestre del 2023, con la finalidad de que algunos establecimientos cumplan con su deber de entregar la factura a los consumidores.

“En el mes de enero a marzo va a estar más fuerte, porque nos hemos encontrado en base a las fiscalizaciones, que nuestros contribuyentes de los 48 centros comerciales que tenemos registrados, no están otorgando la factura”, resaltó Beni.

La autoridad del Satrim destacó que estas jornadas de fiscalizaciones se llevarán en conjunto con el Seniat, en donde impondrán sanciones estipuladas a las normas para aquellos Fondos de Comercios que no cumplan con este fundamental requisito.

BENEFICIOS FISCALES

En otro punto, reiteró que las zonas vulnerables como El Castaño y la zona sur de la ciudad de Maracay, contarán con una exoneración de algunos impuestos, dándole prioridad a las propiedades inmobiliarias, entre otros.

“En base sobre los hechos sobrevenidos en El Castaño, el alcalde en conjunto con el Concejo Municipal, también las políticas que dicta el Gobierno nacional, hizo la exención de los impuestos a las zonas afectadas”, explicó.

Asimismo, el Superintendente Municipal recalcó que tienen un paquete tributario especial para las empresas ubicadas en la comunidad de San Vicente, quienes duraron varios años en cese de operaciones.

“Para aquellas empresas que estuvieron en cese por más de tres años, y que quieren volver a aperturar, tenemos un incentivo fiscal interesante para que ellos se activen”, dijo.

CESE TEMPORAL

El Superintendente Municipal recordó a aquellos comerciantes que el Satrim tiene a disposición el cese temporal de actividades económicas, para aquellos Fondos de Comercios que no les cuadra las cuentas en sus respectivos negocios.

“Somos una de las pocas alcaldías que tiene este método durante el año. El alcalde Rafael Morales, en pro de ayudar y proteger la actividad económica, tiene el cese temporal disponible. Cómo es esto, usted llegó al mes de diciembre, saca sus cuentas y dice esto no me está cuadrando, no me está dando este mes o esta actividad para lo que yo esperaba. Voy hacer un cese temporal para planificar mejor, para agregar otro código, agregar otra actividad y aperturar dentro de dos meses”, comentó.

Recomendó a los contribuyentes en hacer este paso, para que la administración tributaria sepa las condiciones que se encuentra el establecimiento. “Eso evita que se generen los impuestos ordinarios para el mes siguiente”, recalcó Beni.

MÍNIMO TRIBUTARIO

Por último, Erick Beni informó que el Satrim ve con preocupación que muchos contribuyentes sólo estén declarando el mínimo tributario de las actividades, en donde asegura que esto puede generar pérdidas económicas para el municipio en materia fiscal.

“En los últimos seis meses hemos detectado muchos contribuyentes cancelando mínimo tributario, cuando aún tienen actividades que generan más del mínimo tributario, luego de realizar una auditoría comparativa con lo que le declara el Seniat por concepto de IVA.

Por lo cual informó que a partir del mes de enero, los auditores fiscales realizarán una visita a todos esos negocios que tienen hasta cinco meses declarando mínimo tributario. Esto es para revisar lo que ellos están expresando allí, es un aval a su declaración”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo