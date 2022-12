La inestabilidad del dólar en las últimas semanas ha provocado que los maracayeros eviten realizar algunas compras navideñas, y este es el caso del ponche crema, bebida tradicional que durante generaciones ha acompañado a los venezolanos durante estas fiestas.

En este sentido, Manuel Rodríguez, quien se dedica a la venta de bebidas alcohólicas, aseguró que los precios varían entre los 8 y 22 dólares, dependiendo de la marca, siendo las elaboradas artesanalmente las más económicas.

“Nosotros vendemos ponche crema de las marcas más comerciales, pero también traemos artesanales para la mayor economía de las personas; aunque también nos caracterizamos por vender buenos productos, incluso, tenemos ponche a base de whisky, que es el más costoso”, explicó Rodríguez.

Del mismo modo, el vendedor aseguró que aunque las ventas no son como las que ha experimentado en años anteriores, ya este producto empezó a tener mayor salida, entendiendo que se acerca la Navidad y que muchas personas disfrutan de esta bebida durante el proceso de preparación de las hallacas.

Sin embargo, Eyilda Sánchez, quien estuvo preguntando precios de algunos de estos productos, afirmó que es imposible para su familia adquirir el tan anhelado ponche crema debido a la situación del dólar paralelo que sorprendió a los venezolanos, justo para las festividades decembrinas.

“Este año tocó durísimo en el bolsillo, no sólo con el ponche, sino con toda la Cena Navideña, ya no quiero saber más precios para no frustrarme más, cuando pagaron la primera parte de los aguinaldos pensé que me iba a alcanzar, pero con la locura del dólar me quedé varada”, expresó Sánchez.

Asimismo, esta ama de casa aseguró que con lo que cuesta un ponche crema, prefiere comprar comida y otras cosas de mayor necesidad. “Este 24 de diciembre lo único que podemos hacer es acostarnos a dormir temprano”, precisó.

