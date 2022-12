El niño que habló a los cuatro días de nacido

Una de las historias más raras de México se da en la ciudad de Durango, dónde cuentan que un niño de apenas cuatro días de nacido habría pronunciado sus primeras palabras como si se tratará de un adulto.

FOTO:CORTESÍA

Una de las historias más raras que circulan en Durango es la del niño viejo, se trata de un infante que desde los cuatro días de nacido hablaba e incluso discernía como si de un adulto se tratara.

“No des tan recio a la cuna porque me duele la cabeza”, dijo el recién nacido a su hermana de siete años que lo cuidaba, haciendo que ésta se asustara pidiendo ella el auxilio de su madre.

Fue en el año 1813 cuando en el poblado de Santiago de Papasquiaro, una niña pegó un grito cuando escuchó pronunciar a su hermano recién nacido palabras hiladas y claras. Cuando la madre llegó al auxilio de su hija, volvió a mecer la cuna para derribar el miedo infundado de su pequeña y se escuchó de nuevo, “No des tan recio a la cuna porque me duele la cabeza”.

La mujer no estaba preparada para tal susto y se fue corriendo a buscar al cura del pueblo para que le ayudara a comprender el misterio, pero él también se asustó cuando lo escuchó decir “señor cura me duele la cabeza, no meza la cuna, ni tampoco que la meza el alcalde ni nadie”.

Todos los gobernantes de Santiago Papascarino se enteraron de lo sucedido y fueron de inmediato a la casa del bebé que hablaba, lo sacaron de su cuna para comprobar si era la edad real o descubrir algún «truco» debajo de sus ropas, pero no encontraron nada.

Delante del niño lo sentenciaron a la guillotina, por considerarlo un ser maligno y porque su conducta podía ocasionar una desgracia en la ciudad, a lo que el niño respondió “degollaron al cura Hidalgo que era más inocente que yo, y no será mucho que conmigo hagan lo mismo”, tras esas palabras todos quedaron aún más asustados de lo que estaban.

También te puede interesar: Habitantes de Corea del Sur tendrán un año menos en 2023

Después de este hecho el alcalde y el juez informaron al gobernador de Durango, quedando esto en un expediente que firmaron unos individuos de nombres José Antonio Berumen y José del Clemente Díaz, de acuerdo con el cronista finado Evardo Gamiz Olivas.

Sin embargo, la historia se perdió en el tiempo, aunque se cree que el niño habló de algunos pasajes más de la lucha de Independencia de México creyendo que se trataba de un alma reencarnada, pero también se dice que tras un rato fue asesinado por mandato de las autoridades.

Elsiglo Información de 800Noticias