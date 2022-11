Después de crear su línea de maquillaje vegano masculino, en 2019, como parte de su marca “Rada for men”, el conocido diseñador Radamés Carneiro innova esta línea, al incluir la crema hidratante “Action C mouisturizer”, producto con el que espera seguir contribuyendo al cuidado de la piel del hombre moderno en la actualidad.

FOTO: CORTESÍA

En ese sentido, su creador apuesta por el alcance de su nuevo producto, que lanzó en días recientes, para ampliar su gama de cosméticos masculinos.

“’Action C mouisturizer’ actúa como potente antioxidante y a su vez la vitamina C neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo en la piel y provocan su envejecimiento prematuro. También es esencial para la producción de colágeno en las células cutáneas, que ayudan a mantener la estructura de la piel y a retrasar los signos de envejecimiento”, explica Radamés sobre el producto.

FOTO: CORTESÍA

El empresario destaca que es una fórmula adaptada especialmente para la piel del hombre, pues en distintas ocasiones varias mujeres le han preguntado si pueden aplicarse dicha crema.

“La textura de la piel femenina no es igual a la masculina, no se dice que no la utilicen o que les haga daño, pero realmente es una química especial para hombres”, detalló su creador.

De igual manera, Radamés Carneiro recomienda al hombre que le gusta cuidar su piel, hacerlo desde temprana edad, para combatir las arrugas prematuras en el rostro.

FOTO: CORTESÍA

“Se decía que había que empezar a cuidarse desde una edad específica, pienso que el hombre debe cuidarse siempre, con el fin de retardar los signos de envejecimiento”, agregó.

Asimismo, la línea de cosméticos Rada for men promete agrandar su variedad de productos con nuevas creaciones, que próximamente anunciará a través de sus plataformas digitales, con el propósito de estar presente en el caballero del siglo XXI.

