Las judias o alubias blancas con verduras es una de esas comidas saludables, ricas, fáciles y económicas de preparar. Tiene todas las proteínas de la legumbre y las vitaminas de la verdura.

FOTO CORTESIA

Alubias blancas con verduras

Si a todo ello le sumamos que no tiene nada de grasa y que están muy ricas, tenemos una de esas recetas «buenas, bonitas, baratas». Si eres vegetariano o vegano, este plato no puede faltar en tu recetario.

Podemos prepararla en olla a presión con la cuál, en 20 minutos la tendremos hecha.

O podemos hacerla de forma tradicional. Al «chup, chup» del fuego, en una cazuela. Tardarán un poco más.

Alrededor de una hora pero ¡también estará mucho más rica! Pero bueno, entremos a los detalles de como preparar unas alubias con verduras caseras.

Ingredientes para 4 personas:

400g de alubias blancas

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

1/2 cebolla

1/2 puerro

sal y pimienta

aceite de oliva

Preparación:

La noche anterior ponemos a remojo las alubias blancas. En un recipiente grande, las cubrimos bien con agua. Las alubias crecerán y absorberán parte del agua así que, es importante que estén muy bien cubiertas. Con estas cantidades, unos 2 o 3 litros de agua. Dejamos en remojo toda la noche.



Comenzamos con la preparación de nuestras alubias blancas con verduras. A la mañana siguiente, las alubias estarán mucho más blandas. Las metemos en una cazuela y echamos el mismo agua donde estuvieron en remojo. La cantidad exacta variará según gustos. Así pues, si te gustan caldosas, que cubran dos o tres dedos por encima de las alubias. Si no, con un dedo por encima es suficiente.



Añadimos aquí el resto de ingredientes. El pimiento rojo y el pimiento verde, los dientes de ajo pelados y enteros (puedes darles un golpe para que estén parcialmente machacados), la cebolla y el puerro y medio vaso de aceite de oliva. Finalmente echamos un buen pellizco de sal y un poco de pimienta molida.



Dejamos cocer las alubias blancas con verduras, tapado y a fuego medio. El tiempo exacto variará según la variedad de alubia empleada pero, rondará los 45 o 60 minutos. Lo mejor es ir probando, pasado este tiempo, hasta que no estén duras. Pero que tampoco se nos pasen de cocción o se desharán. Si las haces en olla exprés lo cual, no aconsejo si eres novato, en unos 18 minutos estarán listas. Finalmente no olvides rectificar de sal y pimienta

elsiglo con información de cocinacaserayfácil.net