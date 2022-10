La moto cero kilómetro se fue para La Pedrera

Tal y como lo prometimos, el edificio azul se llenó ayer de suerte y felicidad para premiar la fidelidad de nuestros fieles lectores y seguidores, en esta oportunidad con una moto nueva de paquete que se fue a La Pedrera, en la zona norte de Maracay.

La joven cuenta con una potente máquina para ir a su universidad



Efectivamente, en la sede del Matutino de los Valles de Aragua se llevó a cabo la rifa de una moto cero kilómetro, con la cual regresamos a toda velocidad a nuestros acostumbrados concursos que forman parte de las tradiciones de la región durante los 49 años de elsiglo.



En esta oportunidad, la feliz ganadora del concurso “Rueda Con Nosotros” fue Marbry Josefina Corrales Nogales, de 34 años de edad, quien manifestó ser una fiel lectora de esta casa editorial, y en medio de la gran alegría que invadió a su familia, destacó que cuando se tiene fe todo es posible.



Corrales Nogales, quien trabaja en un negocio familiar en La Pedrera, y además es estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Carabobo, señaló que el diario elsiglo se ha convertido en parte de una tradición de familia, ya que todos los días compran la edición impresa y la leen en familia, además de seguir nuestras redes sociales.

Cupón ganador



Todavía emocionada por haber recibido “la llamada de la suerte”, nuestra ganadora destacó que por medio de las plataformas digitales de elsiglo se mantiene informada del acontecer noticioso, tanto de la entidad aragüeña, como del resto del país y del mundo, adaptándose así a las nuevas tendencias, pero siempre con el sello de calidad y responsabilidad de elsiglo.



Acompañada de su esposo, Rubén Contreras, su hija de seis años de edad, y parte de su familia, nuestra feliz ganadora Marbry Josefina Corrales Nogales llegó a la sede del edificio azul para retirar su gran premio de dos ruedas, quedando así demostrado, que a pesar de las dificultades, elsiglo continúa agradeciendo la fidelidad de quienes nos han acompañado durante nuestros 49 años, y ratificando así la apuesta por el país.

LA SUERTE ESTUVO DE MI LADO



Marbry Josefina Corrales Nogales relató que nunca había corrido con la suerte de ser la ganadora de un concurso, por lo que al recibir la llamada por parte del equipo de elsiglo, al principio le costó creerlo. En nuestra transmisión en vivo a través de nuestra cuenta @elsiglocomv, y los videos publicados en el resto de nuestras plataformas, se puede observar como duda de la veracidad de la noticia, pero inmediatamente se da cuenta de que su sueño se hizo realidad, que la suerte, efectivamente se había puesto de su lado.

Marbry Josefina Corrales Nogales, estudiante universitaria



“Primera vez que resulto ganadora de un concurso, hasta pensé en llenar un cupón con los datos de mi suegra, ya que ella siempre gana, por esa razón me costó mucho creer que era verdad, pedí que me realizaran una videollamada para corroborar, cuando los vi me llené de mucha alegría, estaba temblando de la felicidad”.

Resaltó que no está acostumbrada a responder llamadas de números desconocidos, pero en esta oportunidad decidió atender; “de verdad es una gran felicidad. Aunque compramos el periódico todos los días, al momento de llenar los cupones sólo pude llenar ocho, le dije a mi esposo para llevarlos y el jueves temprano, con todo y lluvia, fuimos a la sede de elsiglo”.



Corrales Nogales destacó que no es la primera vez que participa en uno de los tradicionales concursos de elsiglo, “cuando hacían las rifas de los carros siempre llevaba muchos cupones, lastimosamente en esa oportunidad no tuve la suerte de ganar, pero ahora me llevo feliz mi moto”.

La feliz ganadora se acercó a elsiglo a recibir su premio



Comentó que esperó hasta el último día para depositar los cupones por sus ocupaciones, “en realidad en el negocio todos llenamos cupón, teníamos muchas ganas de ganarnos la moto, definitivamente cuando la suerte está a nuestro favor, nada se pone en contra y yo soy prueba de ello”.



Relató que al momento de recibir la afortunada llamada se encontraba terminando de decorar una torta de cumpleaños; “mi padre y mi hermana están de cumpleaños, por eso decidí hacerles una torta para celebrar, pero ahora la celebración será triple, estamos muy felices”, añadió, lo que indica que al bonche de ayer le roncaron los motores.

MAÑANA VENGO CON MI MOTO



Rubén Contreras, esposo de nuestra feliz ganadora Marbry Josefina Corrales Nogales, relató que como todos los días compra la edición impresa a uno de nuestros distribuidores ubicados en la avenida Intercomunal Turmero-Maracay, a quien en tono de juego y de predicción ayer le dijo que lo estaría visitando hoy a bordo de la moto de elsiglo.



“Todos los días voy hasta allá a comprar el periódico, ya que busco mercancía para el negocio familiar que tenemos que es una frutería, me he hecho amigo del distribuidor y por esa razón cuando le compré el periódico el día jueves le dije en tono de juego que nos veríamos el viernes, pero manejando mi nueva moto, que me ganaría en elsiglo”.



Afortunadamente la palabra fue bendita y el comentario se hizo realidad, hoy “estaré allá buscando el periódico y mostrándole la moto cero kilómetro que se ganó mi esposa en el sorteo de elsiglo, estos concursos son reales, deben continuar participando para que así puedan disfrutar de esta alegría como nosotros”.



Rubén Contreras destacó que nuestros distribuidores realizan una gran labor diaria, llevando la edición impresa a todos los rincones del estado Aragua, permitiendo así que gran cantidad de aragüeños se mantengan informados con el acontecer noticioso.



Importante destacar que nuestra edición impresa sigue su fase de expansión, con el regreso del color a nuestras páginas, y celebrando una fructífera labor periodística que incluye ya dos Premios Nacionales de Periodismo “Simón Bolívar” de forma consecutiva. Todo un récord en el ámbito nacional.

RECORRIDO POR LA SEDE



Como fiel seguidora de elsiglo, Marbry Josefina recorrió las instalaciones de elsiglo, conociendo de primera manera el trabajo de nuestro gran personal editorial.

Marbry Corrales concede entrevista a Anderson Bonilla



“Es la primera vez que estoy en la sede de elsiglo, que conozco estos espacios y cómo se realiza un periódico, para mí es un gran orgullo y me da mucha felicidad ser parte de esta experiencia y poder vivir estos gratos momentos junto a mi familia”.



Corrales Nogales ratificó que continuará participando en las rifas de elsiglo y además agradeció la labor de quienes laboran en esta casa editorial, “es increíble el esfuerzo y el trabajo que realizan para que todos los días en las calles esté la edición impresa de elsiglo, seguiré comprando elsiglo, y feliz por ser desde ahora parte de esta gran familia y de su historia”.

RIFA AVALADA POR LA LOTERÍA DE ARAGUA



Para garantizar la transparencia de nuestros concursos, en elsiglo contamos con la participación de los funcionarios de la Lotería de Aragua, Manuel Mota y Patricia Villarroel, quienes se encargaron de verificar que el sorteo se realizara de la forma correcta y en absoluta transparencia, tal y como fue certificado por los funcionarios actuantes.

Anderson Bonilla, animador de la rifa, lee el cupón ganador



Al llegar a la sede, los funcionarios verificaron que se cumplieran los parámetros estipulados por la ley, por lo que una vez realizada la inspección y ratificado que el sorteo ofrecería igualdad de oportunidades a todos los participantes, casi en una cuenta regresiva, a las 4:00 de la tarde una mano inocente tomó el cupón de la suerte.

La directiva de elsiglo con parte de los invitados



En esta oportunidad, se contó con la mano inocente del pequeño Enmanuel, de 7 años, quien visitó nuestra sede en compañía de sus padres. Y bajo la autorización familiar, el niño escogió una compuerta del bombo y procedió a agarrar el cupón llenado por Marbry Josefina Corrales Nogales.



Históricamente, elsiglo se ha caracterizado por apoyar a nuestros fieles lectores y seguidores con la realización de sorteos de toda índole, desde teléfonos celulares de alta gama, entradas a conciertos y electrodomésticos, hasta carros cero kilómetro, una tradición que ha trascendido en elsiglo y se ha convertido en una leyenda colectiva, parte del gentilicio aragüeño.

Enmanuel tuvo la gran responsabilidad de sacar el ticket ganador



Por este motivo, diariamente crece nuestro compromiso con los aragüeños, por lo cual nos mantenemos motivados y preparados para seguir llevando más alegría al pueblo, pues, definitivamente, la suerte no se acaba aquí, ya que vienen más sorpresas.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA