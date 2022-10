Hoy es la gran rifa de una moto de paquete

Este miércoles desde muy temprano en la mañana, una gran cantidad de lectores se acercaron a la sede del diario elsiglo, el matutino de los valles de Aragua, para depositar su cupón y comenzar a ligar por esa moto nuevecita que está rifando esta casa editorial.

Muchas expectativas tienen los lectores para este sorteo

Mucha emoción se ha sentido en toda la ciudad por esta rifa, el sentimiento de ser tomados en cuenta por su periódico consentido, es una demostración de porque este medio de comunicación se ha ganado el favoritismo de los lectores del estado y por más de 49 años, sigue habiendo una relación de preferencia.

Junto al bombo de los cupones, los concursantes se persignan, usan varias estrategias para buscar la suerte; meten los cupones regaditos mientras entre labios rezan porque este trozo de papel les dé la suerte de llevarse el premio.

Hay quienes esperan los últimos días para acercarse a las oficinas del diario y depositar todos sus cupones, así lo expresó Pablo Díaz, vecinos de José Félix Ribas, municipio Girardot, quien en la mañana de este miércoles se acercó al bombo y metió más de 60 cupones.

Pablo Díaz

“He sido lector desde hace muchos años, además tengo muchas expectativas con este concurso, que más allá del premio es un reconocimiento a los lectores, es una forma de crear un vínculo con los clientes, esperemos que sigan tomando en cuenta a su público y que pronto regrese la rifa del automóvil”, señaló Díaz.

LA MOTO PARA SANTA ROSA

Marycleir Gómez fue directo al grano, sus expectativas son ganarse la moto y llevársela para la comunidad de Santa Rosa, donde reside y desde donde ha sido lectora desde hace un buen tiempo de este medio de comunicación. Amante de la sección de Farándula, la joven aprovechó el último día antes del concurso para introducir 37 cupones y apostar porque uno de estos la convierta en la feliz ganadora de la moto.

Marycleir Gómez

“Hay muchas expectativas en Maracay por este premio, en otra época este sorteo era toda una fiesta, esperemos que esos tiempos regresen porque quienes ganan son los lectores”, explicó Gómez.

QUE BUENO QUE VALORAN A SU PÚBLICO

Para muchos de los lectores de este medio, la rifa del vehículo era una gran oportunidad para dejar de andar a pie, en lo sucesivo los premios aumentaron y el evento se convirtió en una verdadera fiesta.

Animadores de renombre, orquestas y música para todos los gustos hicieron de este concurso una gran fiesta para los lectores de elsiglo.

Luis Moros

Este es el recuerdo que viene a la memoria de Luis Moros, asiduo lector y fiel participante de este sorteo. “Lastimosamente no he ganado nunca, pero eso no me ha quitado la emoción de participar y de venir con mucho ánimo a traer poquitos cupones, pero a la final sólo se necesita uno”, señaló el vecino de Caña de Azúcar, quien dijo que está seguro de que la moto se va para su casa.

CONTENTO A COMPRAR ELSIGLO

José Tovar dijo que tiene cerca de 40 años leyendo elsiglo, su sección favorita es la de deportes, pero también le atrae mucho la de suceso, recordó que siempre ha sido un fiel participante de cada sorteo.

José Tovar

“Es una gran sensación la que siente cada lector cuando es tomado en cuenta, uno al saber que tiene la opción de ganarse un premio se levanta contento a comprar el periódico, a guardar los cupones y cuando está a punto de depositarlos en el bombo la esperanza nos recorre todo el cuerpo, dándonos la ilusión de que podemos ganar”, explicó Tovar.

Estas anécdotas quedan en la mente de nuestros lectores, que más que por el premio, saben que esta casa editorial les brinda la mejor información sobre el acontecer regional.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA