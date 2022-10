Mañana es el gran sorteo de la moto 0 kilómetro

A sólo horas del gran sorteo de la moto “0” kilómetro, las personas continúan llegando a la sede del Matutino de los Valles de Aragua para depositar sus cupones y apostar a su suerte, pues elsiglo continúa con su compromiso anual de seguir premiando la lealtad de sus fieles lectores como una forma de agradecimiento a los aragüeños.

Lectores esperanzados en llevarse la moto cero kilómetro

Y es que para este jueves 6 de octubre se tiene previsto el sorteo de la moto, la cual se encuentra exhibida junto al bombo de los cupones, mismo que desde muy temprano se dispone a recibir cientos de papeletas llenas de sueño e ilusión por parte de los ciudadanos que anhelan el preciado vehículo de dos ruedas.

Con sus cupones en la mano y esperanzado en convertirse en el flamante dueño de la “moto de elsiglo” llegó a nuestra sede en la avenida Bolívar, el señor César Gómez, quien es vecino de residencias La Coromoto, manifestando que es fanático de toda la vida de los sorteos del Matutino de los Valles de Aragua.

César Gómez

“Siempre participo en los sorteos de elsiglo, desde que tengo uso de razón, con los carritos acostumbraba a meter cientos de cupones, lastimosamente nunca gané, pero como dicen que la fe mueve montañas, aquí estoy esperanzado de llevarme ese maravilloso premio”, dijo mientras visualizaba la moto que se encuentra en exhibición.

Los aragüeños siguen acercándose a nuestra sede a meter sus cupones

Asimismo, destacó que se acerca su cumpleaños y el mejor regalo que puede recibir es que saquen del bombo el cupón con su nombre, “sería una alegría enorme, un regalo único que solventaría mis problemas de movilidad, me quitaría un peso de encima”, acotó.

“LA MOTO SE VA PARA CAÑA DE AZÚCAR SI DIOS QUIERE”

Por su parte, Solángel Hernández, residente del sector Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, aseguró que el premio que elsiglo ofrece a sus lectores este año se va para su casa, puesto que se mantiene optimista ante la rifa del día de mañana.

Solángel Hernández

“Con el favor de Dios la moto se va para Caña de Azúcar, han sido muchos años participando en los sorteos de elsiglo y este año es el indicado para ganar, vine a depositar algunos cupones que tenía guardados desde hace días y estoy segura que esos son los ganadores”, predijo Hernández.

Recordó que acostumbraba a asistir con su familia a los eventos organizados por elsiglo a disfrutar sanamente con buena música y diversión, “se extrañan esos tiempos, anualmente veníamos, esperemos que la directiva de la empresa recupere esos festejos”, concluyó.

“ESTAMOS CONTENTOS DE QUE VOLVIERON LOS SORTEOS”

Por otro lado, Rosa Flores, residente del Centro de Maracay, indicó que se siente feliz de tener de vuelta los tradicionales sorteos de elsiglo, pues el país necesita más alegría y menos tristezas ante tantas adversidades.

Rosa Flores

“Desde que me enteré que elsiglo estaba rifando una moto me entusiasmé, aproveché que salí a hacer algunas cosas personales y me acerqué hasta acá para colocar mis cupones, Dios quiera la suerte me acompañe y me lleve la moto, sería un gran premio”, finalizó.

De esta manera, continuaremos recibiendo los cupones durante el transcurso de este miércoles y la mañana del jueves, sin más que invitarlos a que sigan manteniéndose informados a través de nuestras diversas plataformas digitales @elsiglocomve rumbo a los 50 años al servicio del pueblo.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo