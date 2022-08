Vientos huracanados golpearon a Magdaleno

Momentos de terror y angustia fue lo que vivieron los habitantes de Magdaleno, municipio Zamora, estado Aragua, tras fuertes ráfagas de vientos que se generaron en la tarde de este lunes, y que dejaron como resultado más de 100 viviendas afectadas, colapso en las principales arterias viales y ausencia de la energía eléctrica.

La eventualidad causó fallas en el servicio eléctrico

La caótica situación que pareciera de “película”, empezó a eso de las 4:00 p.m., cuando comenzaron a caer unas precipitaciones normales en la época de invierno. Sin embargo, las lluvias comenzaron a generar ventarrones y granizo en el famoso pueblo de los muebles y los avestruces, comenzando así el pánico que duró al menos 30 minutos.

“Cayó granizo, los cerros se desbarrancaron, hay damnificados, y como vez el caño subió y muchas personas se vieron afectadas”, aseguró Nelly Guerrero, habitante del sector Villa Puntita, quien añadió que la pared de su casa colapsó debido al desbordamiento del caño.

Nelly Guerrero

No obstante, lo que causó daños no fue la inundación, sino los vientos huracanados, que causaron estragos en gran parte de esta localidad, tumbando frondosos árboles, que a su vez se llevaron tendidos eléctricos, postes de luz, y afectando a más de 100 viviendas, según fuentes extraoficiales.

DESPUÉS DE LA TORMENTA

En este contexto, la señora Blanca Sánchez, y su hija Verónica Ortega, comentaron sus aneadotas cuando ocurría el evento climatológico, que dejó a más de uno sorprendido y aterrorizado.

“Yo estaba allí en la casa cuando estaba lloviendo, vino la tempestad con agua y hielo, ví cuando se fue a caer el árbol, yo pensé que se me iba a caer la casa”, expresó Ortega, quien presenció el momento cuando caía un gran árbol a pocos metros de la entrada de Magdaleno por Palo Negro.

Sánchez relató que ese frondoso árbol tumbó el tendido de la línea de Cantv y de televisión por cable, dejando sin esos servicios a esa comunidad.

No obstante, la situación fue peor, pues a pocos metros del famoso arco de Magdaleno, las ráfagas causaron la caída de ramas y palos sobre una guaya de alta tensión que suministraba energía eléctrica a toda la población, generando así el gran apagón que se mantenía hasta horas del mediodía de ayer.

ÁRBOLES CAÍDOS POR DOQUIER

Al cierre de esta edición, aún no se conocía el balance oficial de cuantas viviendas se vieron afectadas, no obstante, en la carretera nacional Magdaleno-Maracay, justo a la altura de la llamada Variante, un apamate y una mata de mango causaron estragos en una de las viviendas cercanas.

Árboles caídos causaron estragos en viviendas y espacios recreativos

Nervy Franco, habitante de esa localidad, afirmó que tuvo suerte de que estos árboles no cayeron sobre su hogar y el de su vecina, reportando sólo daños mínimos en la estructura de las viviendas.

“Este es un árbol nacional apamate, que tenía mucho tiempo, tratamos de buscar solución por otros medios pero no se pudo, pero con el ventarrón y el agua fuerte tumbó los dos árboles, y tengo suerte que no me tumbó la mitad de la casa”, destacó.

Nervy Franco

Comentó que sólo tuvieron daños mínimos. “Tuvimos problemática con la pared, con los techos y gracias a Dios estamos bien de salud”, añadió.

PLAZA BOLÍVAR DEFORESTADA

Otro de los lugares más afectados fue el centro del pueblo, especialmente la plaza Bolívar, donde la tormenta causó prácticamente “una deforestación” ese imponente espacio público.

Plaza Bolívar de Magdaleno casi destruida por los vientos huracanados

Carlos Morales, quien frecuenta este lugar de esparcimiento, expresó sentirse confundido ante esta tragedia, que dejó marcado a muchos habitantes de Magdaleno.

“Esta es una tragedia fuerte hermano, que el Gobierno municipal tiene que colaborar con lo que pasó, muchos techos destruidos, la cancha de Panaquire y la escuela se vieron afectadas”, comentó.

Carlos Morales

Morales vivió esta situación cuando estaba en su casa con sus seres amados, y relató que, aparte de los vientos, el granizo era lo que más le sorprendió. “Yo estaba en el apartamento allá arriba, recogía granizó, pedazos del tamaño de una metra. ¡Eso fue feo!”, exclamó.

CANCHA DESPLOMADA Y VIALIDAD COLAPSADA

Cerca de la plaza Bolívar también se registraron daños en algunas estructuras públicas, especialmente en la cancha de “El Centro”, que colapsó tras la embestida de los vientos huracanados.

La cancha del Centro quedó hecha nada

Luisa Vásquez, quien reside a pocos metros de ese espacio deportivo, comentó que tras calmarse el torrencial observó como quedó destruida la cancha donde hacían vida los estudiantes de la escuela “Rey de Reyes”, y un equipo de baloncesto.

“Horrible. Me encontraba en la casa cuando estaba con los niños y fuimos a ver, era puro granizo, y bueno mira como quedó la cancha, y eso no es nada”, señaló la ciudadana.

Luisa Vásquez

Por su parte, Ángel Vásquez, quien se encontraba en la entrada del sector Pueblo Nuevo, comentó que los árboles cayeron en medio de la calle y destruyeron líneas de alta tensión.

“Estamos despejando la carretera desde ayer”, comentó Vásquez, quien destacó el peligro que representan las guayas caídas. Se mostró preocupado pues el apagón amenazaba con ser largo.

LA SOLIDARIDAD SE LEVANTÓ

A pesar de esta situación adversa, la solidaridad estuvo presente este martes, viéndose reflejada en los vecinos que trataron de reestablecer la normalidad y limpiar las zonas afectadas.

Funcionarios de prevención estuvieron desplegados atendiendo la situación

En la plaza Bolívar, un grupo de personas se solidarizaron con el Gobierno Municipal, y conformaron una cuadrilla para limpiar este importante lugar, y así acelerar las labores que emprendió la alcaldía de Zamora.

“Todo el mundo activado mancomunadamente, en el centro y en sus adyacencias, porque el desastre natural fue fuerte, nos afectó bastante”, resaltó Wilfredo Martínez, activista político del PSUV acompañado de otros compañeros.

Wilfredo Martínez

Martínez, confesó “que es la primera vez en mi vida que veo un desastre natural tan cerca”, especialmente en lo que respecta al granizo. “Cayó una lluvia de granizo, y en la casa se cayó la rama de un árbol y al frente de la Panaquire se cayeron cinco árboles”, dijo.

De igual forma estaban activos los vecinos de la escuela “Rey de Reyes”, que voluntariamente comenzaron a desmantelar la estructura del techo de la cancha y así acelerar las labores de mantenimientos.

“De película. Qué te puedo decir. Pasó algo que nadie lo esperaba, aquí hay una escuela que se llama, había entre 15 y 20 niños, dos representantes y cuatro adultos y salimos ilesos”, explicó Héctor Rojas, quien fue testigo del colapso de colapsar la infraestructura deportiva.

Rojas comentó que espera que con el aporte vecinal se agilice la restauración de estos espacios. “El gobierno debe agilizar lo más pronto posible, no sabemos cuándo pero estamos en eso montado”, añadió.

Héctor Rojas

De igual forma se observó en la entrada de Magdalena, a la altura del sector Santa Lucía, donde varias personas comenzaron a podar los árboles para así evitar el cierre de esta importante arteria vial que conecta con Maracay.

Es importante señalar que también se encontraron desplegados funcionarios de Protección Civil, tanto del municipio Zamora como de otras localidades, y el Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, que de manera conjunta realizaron las evaluaciones respectivas para cuantificar los daños que ocasionó este percance ambiental.

UNA SITUACIÓN IMPREDECIBLE

De acuerdo al experto en administración de desastres y comisionado en materia de Gestión de Riesgo de la Alcaldía del municipio San Diego, estado Carabobo, Jacobo Vidarte, estas situaciones son normales en esta época del año.

“Estamos en el año de La Niña, que implica lluvia, que para Venezuela significa lluvias sobre los niveles altos. Por eso hemos tenido varias novedades en distintas regiones del país, en Cojedes pasó lo mismo que en Magdaleno, fuertes vientos volaron techos en decenas de casas, y estamos en la semana de mayor incidencia del tema del sistema hidrometeorológico”, recalcó.

Vidarte comentó que estas lluvias de granizo también forman parte de estos fenómenos atmosféricos, que a su criterio son relativamente normales para la época. “Eso es un sobre enfriamiento de partículas que están en el aíre como cuando tu metes un refresco en el congelador, y cuando lo sacas lo vez normal, pero cuando lo golpeas o lo destapas, o sea siempre cuando se mueve se congela de golpe, más o menos pasa así con el granizo”, explicó.

Por su parte, un funcionario de Protección Civil que pidió no ser identificado, comentó que de acuerdo a los reportes que manejaba se trata de la Onda Tropical Nº 33 del año, que interactuó con la Zona de Convergencia Intertropical, generando estas condiciones atmosféricas que se ensañaron con Magdalena y su gente.

“Eso generó inestabilidad, formación de núcleos conectivos y para esa hora se generó la formación de nubes de gran desarrollo vertical”, destacó el uniformado.

Asimismo, el efectivo de prevención comentó que esto ocasionó, primero las lluvias, segundo el incremento de las ráfagas de viento que descendieron de manera violenta. “Se estima de 120 kilómetros por hora las ráfagas de viento del día lunes”, precisó.

Añadió que el granizo que se formó es debido por los cambios de temperatura, y la confluencia de vientos, “que vienen de la zona, que vienen del lago, y eso generó más el núcleo conectivo de gran desarrollo vertical”, explicó.

Es importante destacar que hasta los momentos los organismos de seguridad en compañía de otros entes gubernamentales, se abocaron en atender la situación, para así ayudar a retomar progresivamente la cotidianidad de los habitantes de Magdaleno.

Además, se conoció que funcionarios de Corpoelec estaban abocados en reestablecer la energía eléctrica en la localidad del municipio Zamora, ya que fueron muchos tendidos eléctricos que se vieron afectados.

LINO HIDALGO | elsiglo