Conductores del municipio José Ángel Lamas aseguran que estar en una cola para surtir combustible en una estación de servicio subsidiada es como jugarse la lotería, pues dormir o madrugar no es un aval para abastecer sus vehículos, por lo que hacen un llamado a las autoridades a buscar una pronta solución a dicha problemática de índole nacional.

Las colas para echar gasoil son kilométricas en Santa Cruz

Y es que con el pasar de los días, las colas de vehículos para surtir combustible en los municipios del Eje Metropolitano del estado Aragua se han intensificado, lo que ha generado que muchos conductores se vean obligados a abandonar sus puestos de trabajo para “cazar” la gandola y poder surtir sus vehículos y de esa forma tener su medio de transporte activo para hacer sus diligencias y labores personales.

En este sentido, los ciudadanos que se encontraban en las colas aprovecharon la presencia de elsiglo para denunciar que pasan días e incluso semanas para que la gandola surta las estaciones de servicio ubicadas en Turmero, Cagua y Santa Cruz, lo que hace que muchos tengan que “esclavizarse” en el lugar para no perder su turno y así tener oportunidad de llenar el tanque de su vehículo.

“Tenemos más de una semana en esto y nada, cuando mucho mandan una gandola por semana y no alcanza para todos, es cuestión de suerte, sólo surte el más vivo, el resto tenemos que sembrarnos en las colas hasta que podamos echar”, condenó William Pineda, quien se encontraba cuidando su puesto en una cola.

Asimismo, destacó que a muchos conductores no les alcanza surtir su tanque en una gasolinera dolarizada, puesto que lo poco que hacen con un flete lo destinan para comprar sus alimentos, viéndose obligados a pernoctar en las estaciones de servicio subsidiadas.

William Pineda

“Aquí en esta bomba no llega una gota de gasoil desde el sábado, y no hay esperanza de que mañana llegue, es decir toda una semana perdida, no surtimos los tanques, no trabajamos y no producimos para llevar el sustento diario a nuestros hogares”, concluyó.

Por su parte, Juan de Dios Andrade añadió que el Gobierno Nacional necesita tomar cartas en el asunto, en vista de que cada día las colas son más kilométricas y estresantes para los conductores.

“Nosotros vamos de visita a nuestras casas, literalmente vivimos aquí, dormimos, pasamos mañana, tarde y noche, llevando sol y agua esperanzados de que llegará la gandola, es lo que nos toca, si no hacemos esto no echamos combustible y no podemos trabajar, y si no trabajamos no comemos, no hay de otra”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo