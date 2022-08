José Arias: Problema del alumbrado eléctrico en Ocumare ocurre por ineficiencia

La problemática de la energía eléctrica en el municipio Costa de Oro al noroeste del estado Aragua es de vieja data, aunque la situación se ha acentuado en los últimos cinco años, afirmó el concejal José Arias, miembro de la Cámara edilicia de esa jurisdicción por la bancada opositora.

Concejal del municipio Costa de Oro José Arias, de visita en elsiglo

En la mañana de ayer, varios sectores de Ocumare estaban sin electricidad; tenían más 48 horas en esa situación, debido a una falla que se presentó entre las torres 29 y 30 ubicadas en el parque Nacional Henri Pitier. Una línea aérea cayó y el personal de Corpoelec no había podido acercarse al sitio por lo intrincado del área.

Sobre el problema, el concejal Arias expuso que todos estos inconvenientes se vienen presentando porque “las guayas de alta tensión tienen mucho tiempo. Además el agua y el sol la hacen más vulnerables y por ello se parten”.

Detalló que los vecinos entre Cata, Cumboto y Cuyagua están sin electricidad, “así como La Trilla, Aponte, Las Monjas, El Playón y zonas del pueblo”.

El edil precisó que personal de Corpoelec ha sobrevolado el área donde se está presentando el problema, pero aseveró que han hecho poco por condiciones del terreno.

“Recuperaron una fase y en la tarde de ayer (el miércoles) hubo electricidad, exactamente por una hora; fue una alegría de tísico, porque lo que se celebró por poco tiempo, se convirtió en lamentos y decepción por muchas horas más”, especificó el legislador local.

“Sabemos que las condiciones por el clima entorpecen para ejecutar los trabajos en lo inmediato, “ha estado lloviendo por la montaña”, aunque recalcó que “esto no es de ahora”. “Esta circunstancia tiene mucho tiempo, porque estamos hablando de unas torres y unas líneas de alta tensión que fueron instaladas hace treinta años aproximadamente”, subrayó.

Arias dijo con seguridad, que el personal de Corpoelec subirá “como lo hace casi todas las semanas”, solventará la falla, pero enfatizó, que esa acción será “por corto plazo”, porque en poco tiempo volverá a registrarse un inconveniente de este tipo.

Al ser consultado si se trata de un sabotaje, en virtud a los señalamientos que hacen las autoridades en relación a estos inconvenientes, el concejal Arias apuntó no creer en esas acusaciones, acotando “son excusas, porque si ellos mismos (por ejemplo en Corpoelec) manifiestan que es difícil llegar, entonces, a cualquier persona también se le hace cuesta arriba acercarse a esos sitios”. “La verdad que todo se viene presentando por ineficiencia, porque no hay políticas para resolver de una vez por todas esa situación. Son 30 años que han pasado desde que esas torres y líneas fueron instaladas, y por ende, ya el tiempo de vida lo cumplieron, por lo tanto, en poco tiempo se presentará otra caída de electricidad y pasaremos 3, 4, 5 y hasta 10 días sin luz, ya esa experiencia la hemos vivido”.

Sobre respuestas de la municipalidad para tranquilidad de los pobladores, el concejal aseveró que pese ser un legislador local hay poca información sobre planes y estrategias. Arias es uno de los dos ediles que representan a la oposición dentro de la Cámara Municipal de Costa de Oro (7 principales), por lo que admitió que el Concejo está bajo control del partido de gobierno. “El alcalde es del PSUV, y pese a la mayoría que ostentan en cuanto a representantes elegidos por votación, se evidencia que hay pocos esfuerzos para atender este tipo de problemáticas; no hay información y por ello, con valentía expongo lo que está sucediendo, porque el pueblo me lo demanda”, puntualizó.

-Hago del conocimiento público esta preocupación, no solamente de mi parte, sino de la población en general, porque está pasando el tiempo y realmente las autoridades de los entes nacionales y regionales están haciendo poco.

También tenemos otro caso con las líneas de baja tensión, añadió el concejal. “En algunas áreas como El Playón están completamente a oscuras, así como la carretera hacia el pueblo.

“Este caso en particular le compete al alcalde Wilmito Leal; él, junto a nosotros, debe tomar cartas en el asunto para darle respuesta al pueblo, pero nada sucede”, dijo Arias.

EL DIQUE

El concejal José Arias, quien también es secretario de la organización Un Nuevo Tiempo en su municipio, dijo que hay otros problemas que deben ser atendidos con inmediatez, como son el agua para consumo humano, la vialidad y el aseo urbano.

-Tenemos 15 años con una problemática en el dique y eso también se ha recrudecido con el paso del tiempo. El panorama que tenemos es el siguiente, hoy tenemos agua, mañana no y así va ocurriendo periódicamente. Por ello le hacemos un llamado a la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, porque es necesario tomar cartas en este asunto – comentó.

“Ella (la gobernadora) y el alcalde (Wilmito), deben bajarnos la información, sobre las iniciativas, los planes, acuerdos y proyectos que se han planteado sobre el dique, para nosotros como voceros notificarlo a los vecinos del municipio”.

Exhortó que es de vital importancia ejecutar un proyecto de envergadura en el dique, “primero, porque la captación de agua es poca, porque ya desapareció la cresta; segundo, la demanda del recurso aumentó, ya que Ocumare se convirtió en una población agrícola, y la mayoría de los agricultores tienen tomas de 2 y 3 pulgadas”.

Recordó Arias que en El Playón hay un tanque, que en la actualidad no se le está dando el uso adecuado.

SÓLO UNA COMPACTADORA

Explicó el concejal, que en la actualidad el municipio cuenta con una compactadora para la recolección de basura; se trata de una unidad 350.

“Es difícil toda esta situación, porque no se puede cubrir toda la población, una sola unidad no es suficiente”.

Los representantes del gobierno, resaltó, pareciera que cruzan sus brazos porque observan que los pobladores se organizan para recoger la basura, “pero ese no es el deber ser”.

“Los vecinos lo hacen porque quieren un pueblo bonito, con brillo, para que los turistas se lleven una buena imagen de toda nuestra costa; pero es increíble, que quienes ostentan el poder no mueven un dedo para darle respuesta al tema. Es muy cómodo decir que se está avanzando porque el poder popular sigue los lineamientos nacionales, cuando realmente es el pueblo que por voluntad realiza el trabajo, ante la ineficiencia gubernamental local. Así son las cosas en Ocumare”, argumentó.

Por ejemplo en El Playón, describió Arias, el escenario es deprimente cuando no se recoge la basura, muchas veces, los vecinos y comerciantes se organizan para recoger los desperdicios. “Hasta yo mismo me he puesto en esa tarea, con el propósito de que los turistas no observen esa triste realidad”, refirió.

BAJA ASISTENCIA DE TURISTAS

Destacó el edil, que hay otra preocupación entre los comerciantes y pobladores y guarda relación con la visita de turistas y bañistas a esa parte de la costa aragüeña. “Por estas fechas (agosto) no entraba un alma a las posadas y las playas estaban repletas. Ahora vienen, según balance, entre 20 y 30 personas por día; estas cifras nos indican que no estamos nada bien” añadió.

El turismo está como congelado, es decir, camina sencillamente gracias a la naturaleza, porque no estamos viendo el trabajo gubernamental respaldando iniciativas o con proyectos. Está muy raro todo esto, y como si apostaran a que todo se acabe de una vez por todas – reflexionó.

Con todo lo que estamos viviendo acá en Ocumare está cuesta arriba “volver a los tiempos de antes”, con la gran cantidad de temporadistas visitándonos. Los comerciantes realizaban todos los esfuerzos por ofrecer un excelente servicio, porque al final y al cabo, eso se reflejaba en bienestar para sus grupos familiares”.

“Hoy qué vemos, posadas prácticamente cerradas. Negocios trabajando a media máquina, y los vendedores echando números para ver qué pueden ofrecer”, declaró.

LLAMADO A LA GOBERNADORA

José Arias -el concejal- recordó que en la campaña de la actual mandataria regional, Karina Carpio, acompañados ambos, de mujeres y hombres de Ocumare, sostuvo una conversación con ella, donde -dijo muy convencido- “hablamos mirándonos directamente a los ojos, es decir, hablamos con la verdad por delante”.

“Hasta un abrazo hubo en la improvisada tertulia, cuando ella dijo delante de todos -tú quieres que te de un abrazo.

En ese momento, narró Arias, le comenté sobre la necesidad de darle todo el apoyo a la población costeña, “porque había sido olvidada completamente, por lo tanto, era una prioridad que hoy se mantiene, ofrecer todo el respaldo para sacar a Ocumare adelante”.

-Gobernadora, usted debe recordar que le indiqué en esa oportunidad, que había criado a mis hijos solo, porque mi esposa había fallecido. Y lo dije, porque con esfuerzo se logra alcanzar muchos objetivos. Entonces le recuerdo que nos hizo referencia en salir adelante con Ocumare, junto a sus habitantes, pero la realidad que tenemos, es la que diariamente se conoce a través de los medios o las redes sociales, sin electricidad, tampoco agua, con servicios públicos deficientes y el turismo cuesta abajo.

Actualmente, pormenorizó, soy concejal de este municipio, “él único nacido y criado en Ocumare, no soy importado, por lo tanto conozco la realidad de lo que está pasando, sin quitarle y ponerle a los hechos; gobernadora Karina Carpio, le tiendo mis manos, junto al pueblo, para que juntos pongamos las bases para salir adelante; tenemos que salir de los problemas que nos aquejan diariamente, estamos seguros que con empeño y respaldo lo vamos a lograr, de lo contrario seguimos al abismo”, sentenció.

HBRI. | elsiglo

foto | KARLA TRIMARCHI