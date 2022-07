Población exhorta a retomar medidas preventivas

La población se puso en alerta de nuevo ante el incremento de casos de Covid-19 en Aragua, región que de acuerdo a los últimos informes de la Comisión Presidencial ocupa el primer lugar en número de contagios en el país.

Ayde Pineda

Y es que tras la flexibilización ampliada anunciada a finales del 2021, es común ver en las calles gran cantidad de personas sin el tapaboca, e incluso en el transporte público y negocios han sido relajadas las exigencias para abordar las unidades y para ingresar a los locales.

En un recorrido realizado por el equipo reporteril de elsiglo por el centro de Maracay, se pudo constatar el gran número de personas que incumplían con las medidas de bioseguridad básicas, como el uso del tapaboca, sanitización de las manos y el distanciamiento social.

En este sentido, Ayde Pineda, expresó que, tanto el Gobierno como la colectividad han relajado dichas medidas, creyendo que la pandemia ya pasó; “es increíble como las personas se olvidaron del covid, te encuentras en la calle a la gente sin tapaboca, vas a un local y la gente amontonada, no respetan el espacio”.

También te puede interesar: El huevo sigue siendo el “resuelve”

Asimismo, Pineda lamentó que podamos volver al método 7+7, tal y como lo advirtió el presidente Nicolás Maduro, lo que no sería lo ideal.

“Es una locura ver como hay gente haciendo fiestas, van a conciertos. El mismo Gobierno sigue haciendo actos con aglomeración, de allí me imagino que surge ese aumento. Hay que tomar conciencia”, sentenció Pineda.

Por su parte, Wendy Mendoza señaló que son muchos los factores que provocan el alza en contagios, pues a su criterio, la única manera de reducir el índice sería volver al confinamiento radical.

Wendy Mendoza

“La gente ya no respeta nada, el gobierno tampoco. El covid no es juego, es real, hay mucha relajación y para muestra un botón, volvemos a ser los primeros en contagios. Debe haber un stop. Vienen las vacaciones y si el Gobierno no hace nada seguirá aumentando la cifra”, dijo Mendoza.

Finalmente, Mendoza hizo un llamado a los organismos del área de salud a retomar la campaña de prevención, ya que de esta exhorta a la población a ser más responsables en cuanto a la aplicación de las medidas necesarias para finalmente eliminar el coronavirus.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo