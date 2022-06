Familiares del sector Montserrat en Lamas esperan por el asfaltado

Aun cuando expresan que la comunidad no tiene problemas o que su calidad de vida es muy buena con respecto a otros espacios del estado, los vecinos de la comunidad de Montserrat en Santa Cruz de Aragua, capital del municipio Lamas, piden celeridad en la atención de algunos temas que son vitales para el sector.

El lugar donde estaba la capilla con la Virgen que fue sacado a martillazos



Con una ubicación estratégica en el municipio, vecinos de este sector expresaron su inquietud por un tema como el asfaltado, que se ha convertido en un dolor de cabeza para los residentes, además un problema con las tuberías de aguas negras, son los puntos negros en el día a día de estos vecinos.



“Necesitamos que el Alcalde retome los trabajos de asfaltado, además sería bueno que realicen otra inspección para atender otros detalles, sobre todo de aguas negras, ya que como saben, este es uno de los sectores más bajos del municipio y cuando las tuberías de aguas negras se desbordan los desechos quedan empozados hasta que se secan”, de esta manera se expresó Carlos Mata, vecino del callejón Montserrat.

Carlos Mata



El vecino explicó que habían comenzado unos trabajos de asfaltado en la calle Francisco de Miranda y después de varios días se detuvieron sin ninguna explicación y las cuadrillas no volvieron a venir, de esta situación han pasado cerca de 20 días.



Señaló el residente, que esta situación se torna incómoda, debido al polvillo que hay en la calle, después del barrido que hicieron para asfaltar, quedó una especie de arenilla que el viento riega por toda la zona, inundando las casas y causando malestar en los vecinos, “aunque aún no hemos llegado a presentar enfermedades por el polvo, es necesario que se culminen los trabajos”, solicitó Mata.



El alumbrado público, aunque no es un problema, requiere atención oportuna, ya que el mismo funciona intermitentemente, explicó Mata, que algunos postes no cuentan con luminarias y por esta razón el alumbrado nocturno es muy deficiente, dejando los espacios del callejón como un peligro para los vecinos.

Edmundo Hernández, comerciante de la comunidad



La calle Francisco Miranda es una vía amplia que conecta la carretera principal de Santa Cruz, sirviendo de pasaje a los vecinos de los sectores colindantes con Montserrat, por lo que diariamente transita una gran cantidad de vehículos, lo que ha influido en el deterioro de la vialidad.



Para Edmundo Hernández, comerciante del sector, explicó que los trabajadores comenzaron muy bien, no sabemos si el trabajo del asfalto se detuvo por problemas de maquinarias u otra situación, dejándonos en veremos, ya que no sabemos cuándo retomarán los trabajos, esperamos que sea pronto porque la situación con el polvillo es insostenible, lo mismo pasa cuando llueve, el charco de barro deja la zona intransitable para los peatones y se convierte en un peligro para los conductores que tienen que adivinar donde están los huecos para no provocar un accidente”, explicó.



De igual forma, el comerciante destacó que la comunidad es un lugar pequeño donde hay una gran convivencia y esto ha permitido que entre los vecinos se atiendan algunos problemas de la comunidad.

ABANDONO MUNICIPAL



Para los vecinos, esta gestión gubernamental que se inició en noviembre, ha dejado una grata sensación en la comunidad, “el alcalde Pedro Campos se ha comprometido con nosotros en que esta calle será asfaltada, sabemos que estos trabajos se tardan, pero él ya nos dio su palabra”, expresó María Teresa Ramos.

La avenida Francisco Miranda con el asfaltado incompleto



Recordó Ramos, que esta comunidad había estado desatendida durante muchos años, lo que impulsó a los vecinos a organizarse para atender sus necesidades, “durante la gestión pasada de Erick Ramírez, no contamos con su apoyo, por el contrario, lo que hizo fue causarnos pesar, ya que una vez nos visitó molesto y le calló a martillazos a la Virgen que teníamos en la entrada de la comunidad desbaratándola y privándonos de nuestra figura”.

El callejón Montserrat espera por una capa de asfalto



Indicó la vecina, que el Alcalde conoce la realidad del sector, por eso le recordamos que tiene un compromiso con la comunidad de Montserrat, que cada día crece, “ahorita surgió el problema de las tuberías de aguas negras que colapsan cada vez que llueve y esto afecta a muchas familias que viven en el callejón, por esta razón el llamado es no sólo al Alcalde, pero también a los responsables de evaluar estas necesidades y atenderlas prontamente”, solicitó María Teresa Ramos.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA