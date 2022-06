Vecinos del sector de 6 Caña de Azúcar conviven entre aguas residuales

Habitantes del sector 6 de Caña de Azúcar del municipio Mario Briceño Iragorry, denunciaron que desde hace aproximadamente un mes las tuberías de la zona se encuentran tapadas, situación que ha ocasionado que las aguas residuales se esparzan por todas las áreas verdes de los edificios.

Varios bloques de Caña de Azúcar se ven afectados por esta problemática



En este sentido, Yadira Ramos, vecina del sector 6 de Caña de Azúcar, manifestó que los bloques 11, 12, 13, 14, 15 presentan colapso de las aguas negras, “desde hace más de un mes la cañería principal está tapada, sabemos que existe un solo camión trabajando, pero estamos desesperados”.



Destacó que son más de 100 vecinos los afectados, “cuando no tenemos agua blanca el problema no se ve tan grande, pero cuando llega la situación es horrible, en esta zona vivimos personas de la tercera edad y niños, sólo pedimos que nos solventen el problema, es necesario destapar la cañerías”.

Las aguas negras se encuentran en todas las áreas verdes de los edificios



De igual forma, Ramos indicó que se encuentran preocupados, ya que las aguas negras se encuentran a pocos metros del tanque subterráneo, del cual se surten de agua potable, “si esto llega a pasar va a ser peor el nivel de contaminación, lo que queremos es evitar esto lo antes posible”.



Asimismo, Manuel Laya manifestó que además todo el municipio se encuentra sin agua potable, “no nos avisan cuando van a quitar el vital líquido, tenemos los tanques subterráneos vacíos, y de verdad esto se ha convertido en un dolor de cabeza”.

Vecinos manifestaron que este problema los tiene desesperados



Finalmente, Laya mencionó que algunos sectores cuentan con pozos de agua, pero en el sector 6 no, “aquí no tenemos pozos y nosotros no tenemos agua, por eso le hacemos un llamado a la gobernadora Karina Carpio para que se aboque a esta comunidad y nos ayude a solventar el problema”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo